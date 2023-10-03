Основні українські порти відновили прийом кораблів для експорту зерна

Зерно на судні. Фото: Daniel Mihailescu/AFP

Попри погрози з боку Росії атакувати кораблі, що прямують до портів України, всі три чорноморські порти країни відновили прийом суден для експорту зерна. При цьому перші десять суден вже використали маршрут.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У повідомленні зазначається, що десять перших суден успішно використали маршрут, розроблений Україною після того, як Росія відмовилася відновити зернову транзакцію та погрожувала потопити кораблі, що прямують до українських портів.

Також повідомляється, що міжнародні страхові організації починають знову надавати страхове покриття.

За даними Bloomberg, успішний рух судів вказує на те, що рішучий крок України щодо формування власного торговельного маршруту після зриву безпечного коридору, погодженого з Росією, виявився успішним.

Як на це відреагували у Росії

Тим часом російські ЗМІ пишуть, що діяльність нового коридору була реалізована значною мірою завдяки знешкодженню Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, що наразі окупанти посилили роботу морської авіації через неспроможність флоту ефективно виконувати свої завдання. Минулої доби ворог ще раз атакував Зміїний авіабомбами з метою призупинити рух суден тимчасовим зерновим коридором.