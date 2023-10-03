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Основные украинские порты возобновили прием кораблей для экспорта зерна

3 октября 2023 21:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Основные украинские порты возобновили прием кораблей для экспорта зерна
Зерно на судне. Фото: Daniel Mihailescu/AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Несмотря на угрозы со стороны России атаковать корабли, направляющиеся в порты Украины, все три черноморские порті страны возобновили прием судов для экспорта зерна. При этом, первые десять суден уже использовали маршрут.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В сообщении указывается, что десять первых судов успешно использовали маршрут, разработанный Украиной после того, как Россия отказалась возобновить зерновую транзакцию и угрожала потопить корабли, направляющиеся в украинские порты.

Также сообщается, что международные страховые организации начинают вновь предоставлять страховое покрытие.

Согласно данным Bloomberg, успешное движение судов указывает на то, что решительный шаг Украины по формированию собственного торгового маршрута после срыва безопасного коридора, согласованного с Россией, оказался успешным.

Как на это отреагировали в России

Тем временем, российские СМИ пишут, что деятельность нового коридора была реализована в значительной степени благодаря обезвреживанию Черноморского флота России. 

Напомним, что в настоящее время оккупанты усилили работу морской авиации из-за несостоятельности флота эффективно выполнять свои задачи. За минувшие сутки враг еще раз атаковал Змеиный авиабомбами с целью приостановить движение судов временным зерновым коридором.

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