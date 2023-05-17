Останнє зернове судно покине Україну в рамках угоди, — ЗМІ

Зернове судно. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Останнє вантажне судно з українським зерном планується відправити із порту України у середу. Це відбувається у рамках угоди, що полегшує безпечну доставку українського зернового експорту через Чорне море, як підтвердив представник ООН.

Про це пише Reuters.

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У повідомленні зазначається, що судно залишає порт України напередодні можливого виходу Росії з договору, який забезпечує експорт зерна та добрив.

Угода Чорного моря, в якій брали участь ООН і Туреччина як посередники, була укладена на 120 днів у липні попереднього року. Воно було розроблене для пом'якшення глобальної продовольчої кризи, яка погіршилася після вторгнення Росії в Україну, великого світового експортера зерна.

У листопаді Москва дала згоду на продовження Чорноморської угоди ще на 120 днів. Однак у березні було ухвалено рішення про продовження угоди лише на 60 днів — до 18 травня, якщо не буде виконано певних вимог щодо російського агроекспорту.

В обмін на згоду Росії на експорт українського зерна через Чорне море в липні ООН погодилася підтримувати російський агроекспорт протягом наступних трьох років.

Минулого тижня у Стамбулі відбулися переговори представників Росії, України, Туреччини та ООН щодо Чорноморської угоди.

"Ми продовжуємо вести діалог на різних рівнях. Зрозуміло, що ми знаходимося в критичному моменті", — сказав представник ООН Стефан Дюжаррік.

Нагадаємо, що за тиждень роботи "зернового коридору" з 8 по 14 травня через морські порти Одеської області було експортовано 550,3 тис. т агропромислової продукції, що на 36% більше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому. Втім, за 41 тиждень роботи "зернового коридору" жодне судно не пройшло інспекцію на вхід та жодне судно не зареєстроване з урахуванням входу.