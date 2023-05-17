Последнее зерновое судно покинет Украину в рамках сделки, — СМИ

Зерновое судно. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Последнее грузовое судно с украинским зерном планируется отправить из порта Украины в среду. Это происходит в рамках соглашения, облегчающего безопасную доставку украинского зернового экспорта через Черное море, как подтвердил представитель ООН.

Об этом пишет Reuters.

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В сообщении указывается, что судно покидает порт Украины накануне возможного выхода России из договора, который обеспечивает экспорт зерна и удобрений.

Соглашение по Черному морю, в котором участвовали ООН и Турция в качестве посредников, было заключено на 120 дней в июле предыдущего года. Оно было разработано для смягчения глобального продовольственного кризиса, который ухудшился после вторжения России в Украину, крупного мирового экспортера зерна.

В ноябре Москва дала согласие на продление Черноморского соглашения еще на 120 дней. Однако в марте было принято решение о продлении соглашения только на 60 дней — до 18 мая, если не будут выполнены определенные требования, касающиеся российского агроэкспорта.

В обмен на согласие России на экспорт украинского зерна через Черное море в июле, ООН согласилась поддерживать российский агроэкспорт на протяжении следующих трех лет.

В прошлую неделю в Стамбуле состоялись переговоры представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу Черноморского соглашения.

"Мы продолжаем вести диалог на различных уровнях. Ясно, что мы находимся в критическом моменте", — сказал представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Напомним, что за неделю работы "зернового коридора" с 8 по 14 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 550,3 тыс. т агропромышленной продукции, что на 36% больше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад. Впрочем, за 41 неделю работы "зернового коридора" ни одно судно не прошло инспекцию на вход и ни одно судно не зарегистрировано с учетом входа.