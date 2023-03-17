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Отримання допомоги за кордоном: в уряді розповіли, як це вплине на пенсії

17 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога для біженців — в уряді розповіли, як це впливає на пенсії
У Мінсоцполітики уточнили, чи не позбавляють пенсій через допомогу
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, чи впливає матеріальна допомога, отримана в інших країнах, на пенсійні виплати. Також уточнили, чи не позбавляють пенсій за це.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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Отримання допомоги і пенсії

Як зауважили у відомстві, призначені пенсії виплачуються за правилами, визначеними законодавством України.

Якщо пенсії пересилають на банківський рахунок, то в момент зарахування кошти стають власністю громадянина, які можна використовувати на власний розсуд.

За чинним законодавством, отримання матеріальної допомоги за кордоном жодним чином не впливає на виплату пенсій громадянину, зауважили у Міністерстві.

Коли можуть позбавити пенсії

При цьому українське законодавство містить норму, за якою пенсійні виплати за рішеннями органів Пенсійного фонду України (ПФУ) припиняються на весь період проживання пенсіонерів за кордоном, "якщо інше не передбачають міжнародні договори України".

Так, якщо пенсійні виплати ніхто не забирає, а термін дії банківської картки сплив, то відбувається автоматичний переказ коштів на Укрпошту. Про такі факти банки сповіщають в органи ПФУ. Якщо ж пенсіонери не забирають свої виплати і на пошті більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Водночас пенсійні виплати можуть поновити, якщо людина особисто звернеться в органи Пенсійного фонду.

Оформлення пенсій за кордоном

Українці, які зараз тимчасово перебувають за кордоном та досягли пенсійного віку, мають право оформити пенсію дистанційно, скориставшись сайтом електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб подати заяву на призначення пенсії, треба:

  • зайти на портал Пенсійного фонду;
  • увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • обрати вкладку "Заява про призначення пенсії" у розділі "Про пенсійне забезпечення";
  • надати згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб одержання повідомлень щодо обробки заяви;
  • натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії (як приклад, "Пенсія за віком").

Далі на порталі громадянин повинен додати необхідні документи та внести особисту інформацію про себе. Порядок дій такий:

  • необхідно заповнити анкету, дати згоду на передачу та обробку своїх персональної інформації;
  • додати скан-копії документів, список яких з'явиться перед формуванням заяви;
  • перевірити дані, за необхідності підкоригувати їх, підписати заяву за допомогою КЕП, натиснути "Підписати та відправити до ПФУ".

У Пенсійному фонді розповіли, що пенсію не призначать, якщо не буде всіх необхідних документів чи виникли проблеми з підтвердженням стажу чи заробітної плати. У таких випадках потрібно з'явитися в органи ПФУ особисто.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні як жінки, так і чоловіки можуть отримати три додаткові роки страхового стажу. Період догляду за малолітніми дітьми може увійти до страхового стажу одного з батьків, якщо в цей час були змушені відмовитися від роботи.

Також ми писали, що в Україні деяким категоріям пенсіонерів, виходячи на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.

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