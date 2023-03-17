Помощь для беженцев — в правительстве рассказали, как это влияет на пенсии

В Минсоцполитики уточнили, не лишают ли пенсий из-за помощи

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, влияет ли материальная помощь, полученная в других странах, на пенсионные выплаты граждан. Также уточнили, не лишают ли пенсий за это.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Получение помощи и пенсии

Как отметили в ведомстве, назначенные пенсии выплачиваются по правилам, определенным законодательством Украины.

Если пенсии пересылают на банковский счет, то в момент зачисления средства становятся собственностью гражданина, которые можно использовать по своему усмотрению.

По действующему законодательству получение материальной помощи за рубежом никоим образом не влияет на выплату пенсий гражданину, отметили в Министерстве.

Когда могут лишить пенсии

При этом украинское законодательство содержит норму, согласно которой пенсионные выплаты по решениям органов Пенсионного фонда Украины (ПФУ) прекращаются на весь период проживания пенсионеров за границей, "если иное не предусматривают международные договоры Украины".

Так, если пенсионные выплаты никто не забирает, а срок действия банковской карты истек, то происходит автоматический перевод средств на Укрпочту. О таких фактах банки извещают органы ПФУ. Если же пенсионеры не забирают свои выплаты и на почте более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

В то же время, пенсионные выплаты могут возобновить, если человек лично обратится в органы Пенсионного фонда.

Оформление пенсий за границей

Украинцы, временно находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, имеют право оформить пенсию дистанционно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на назначение пенсии, нужно:

зайти на портал Пенсионного фонда;

войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";

дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления;

нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").

Далее, на портале гражданин должен добавить необходимые документы и внести личную информацию о себе. Порядок действий таков:

необходимо заполнить анкету, дать согласие на передачу и обработку своей персональной информации;

добавить скан-копии документов, список которых появится перед формированием заявления;

проверить данные, при необходимости подкорректировать их, подписать заявление с помощью КЭП, нажать Подписать и отправить в ПФУ.

В Пенсионном фонде рассказали, что пенсию не назначат, если не будет всех необходимых документов или возникли проблемы с подтверждением стажа или заработной платы. В таких случаях следует явиться в органы ПФУ лично.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине как женщины, так и мужчины могут получить три дополнительных года страхового стажа. Период ухода за малолетними детьми может войти в страховой стаж родителя, если в это время были вынуждены отказаться от работы.

Также мы писали, что в Украине некоторым категориям пенсионеров, выходя на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию "выслугой лет". В первую очередь — работники сферы образования.