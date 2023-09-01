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Пальне в Україні дорожчатиме і надалі: якою буде ціна

1 вересня 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пальне в Україні дорожчатиме і надалі: якою буде ціна
"Пістолети" для заправки бензину на АЗС. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В опалювальний період в Україні можливе сезонне зростання цін на пальне. Особливо на дизель, тому що будуть тривати відповідні польові роботи.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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За словами Володимира Омельченка, на ціни в опалювальний сезон діють величезна кількість факторів: і політичних, і економічних, і соціальних, і глобальних. 

Цього сезону, на його переконання, великих цінових стрибків чекати не варто.

"Але я думаю, що з великої ймовірністю, все ж таки ціни на нафту можуть залишатися в коридорі 83-87 доларів за один барель. Тому я не передбачаю, що буде велике зростання. Можливо сезонне зростання цін в Україні і відбудеться. Особливо на дизельне пальне, тому що в нас будуть проходити відповідні осінні польові роботи", — додав він.

Нагадаємо, 31 серпня, на українському паливному ринку підскочили середні ціни. Найбільше за добу на автозаправних станціях зросла вартість бензину марки А-95 та дизельного пального.

Середня ціна на бензин А-95+ тиждень тому була на рівні 54,82 грн/л, бензин А-95 — 52,59 грн/л. Бензин бренду А-92 коштував 50,32 грн/л. Дизпальне продавали у середньому за 52,09 грн/л, автогаз — 23,71 грн/л.

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