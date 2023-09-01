Горючее в Украине будет дорожать и дальше: какой будет цена

"Пистолеты" для заправки бензина на АЗС. Фото: Google

В отопительный период в Украине возможен сезонный рост цен на топливо. Особенно на дизель, потому что будут продолжаться соответствующие полевые работы.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По словам Владимира Омельченко, на цены в отопительный сезон действуют множество факторов: и политических, и экономических, и социальных, и глобальных.

В этом сезоне, по его убеждению, больших ценовых скачков ждать не стоит.

"Но я думаю, что с большой вероятностью, все же цены на нефть могут оставаться в коридоре 83-87 долларов за один баррель. Поэтому я не предполагаю, что будет большой рост. Возможно, сезонный рост цен в Украине и произойдет. Особенно на дизельное горючее, потому что у нас будут проходить соответствующие осенние полевые работы", — добавил он.

Напомним, 31 августа, на украинском топливном рынке подскочили средние цены. Больше всего за сутки на автозаправочных станциях выросла стоимость бензина марки А-95 и дизельного горючего.

Средняя цена на бензин А-95+ неделю назад была на уровне 54,82 грн/л, бензин А-95 — 52,59 грн/л. Бензин бренда А-92 стоил 50,32 грн/л. Дизпальное продавали в среднем за 52,09 грн/л, автогаз — 23,71 грн/л.