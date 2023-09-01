Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Горючее в Украине будет дорожать и дальше: какой будет цена arrow

Горючее в Украине будет дорожать и дальше: какой будет цена

1 сентября 2023 04:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Горючее в Украине будет дорожать и дальше: какой будет цена
"Пистолеты" для заправки бензина на АЗС. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В отопительный период в Украине возможен сезонный рост цен на топливо. Особенно на дизель, потому что будут продолжаться соответствующие полевые работы.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте также:

Цены на топливо

По словам Владимира Омельченко, на цены в отопительный сезон действуют множество факторов: и политических, и экономических, и социальных, и глобальных.

В этом сезоне, по его убеждению, больших ценовых скачков ждать не стоит.

"Но я думаю, что с большой вероятностью, все же цены на нефть могут оставаться в коридоре 83-87 долларов за один баррель. Поэтому я не предполагаю, что будет большой рост. Возможно, сезонный рост цен в Украине и произойдет. Особенно на дизельное горючее, потому что у нас будут проходить соответствующие осенние полевые работы", — добавил он.

Напомним, 31 августа, на украинском топливном рынке подскочили средние цены. Больше всего за сутки на автозаправочных станциях выросла стоимость бензина марки А-95 и дизельного горючего.

Средняя цена на бензин А-95+ неделю назад была на уровне 54,82 грн/л, бензин А-95 — 52,59 грн/л. Бензин бренда А-92 стоил 50,32 грн/л. Дизпальное продавали в среднем за 52,09 грн/л, автогаз — 23,71 грн/л.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости 31 августа: второй срок Зеленского, дальнобойное оружие Украины и события на фронте

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз