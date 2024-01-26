PayPal запустить новинки на основі штучного інтелекту

Застосунок PayPal. Фото: Unplush

У міжнародній електронній платіжній системі PayPal оголосили про намір запустити оновлення на основі штучного інтелекту (ШІ) у 2024 році. Відомо деякі подробиці щодо нових продуктів.

Про це інформує агенція Reuters.

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Новинки від PayPal на основі штучного інтелекту

Як зазначає керівництво компанії, вони йтимуть у ногу з часом, що у підсумку дозволить відродити акції, що за минулий рік просіли на чверть.

Повідомляється про деякі подробиці майбутніх новинок. Так, у PayPal заявили, що цьогоріч запустять платформу на базі штучного інтелекту. Як очікується, це дозволить продавцям охопити нових клієнтів. А саме — на основі їхньої попередньої історії купівель та даних про транзакції продавців.

Ще продавці почнуть застосовувати інструмент на основі штучного інтелекту "розумні квитанції" для рекомендації персоналізованих товарів покупцям у цифрових квитанціях разом із винагородою за кешбек.

Окрім того, PayPal представить нову функцію оплати "в один клік" Fastlane. Вона на ранніх тестуваннях прискорила швидкість оплати на близько 40%. Ще йдеться про нові функції для бізнес-профілів Venmo, додає агенція.

Як пише Reuters, з початку 2024 року акції PayPal продовжили падати. Знизились у вартості на 1,22%, а за рік на 25%.

Саме тому керівництво компанії сподівається на поштовх від нових продуктів, які зможуть повернути інтерес інвесторів через загальний ажіотаж на технології штучного інтелекту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" можуть додавати до мобільного застосунку картку будь-якого іншого банку та здійснювати платежі та перекази. Щоб прив'язати інші картки до Приват24, варто скористатися спеціальною інструкцією.

Також ми писали, що для клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк" змінилися правила деяких SWIFT-переказів. Тепер їх здійснювати стало простіше.