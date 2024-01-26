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PayPal готовит нововведения на базе искусственного интеллекта — что известно

26 января 2024 14:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
PayPal запустит новинки на основе искусственного интеллекта
Приложение PayPal. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В международной электронной платежной системе PayPal объявили о намерении запустить обновления на основе искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году. Известны некоторые подробности относительно новых продуктов.

Об этом информирует агентство Reuters.

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Как отмечает руководство компании, они будут идти в ногу со временем, что в итоге позволит возродить акции, упавшие за прошлый год на четверть.

Сообщается о некоторых подробностях будущих новинок. Так, в PayPal заявили, что в этом году запустят платформу на основе искусственного интеллекта. Как ожидается, это позволит продавцам охватить новых клиентов. А именно — на основе их предыдущей истории покупок и данных о транзакциях продавцов.

Еще продавцы начнут применять инструмент на основе искусственного интеллекта "умные квитанции" для рекомендации персонализированных товаров покупателям в цифровых квитанциях вместе с вознаграждением за кэшбек.

Кроме того, PayPal представит новую функцию оплаты "в один клик" Fastlane. Она на ранних тестированиях ускорила скорость оплаты около 40%. Еще речь идет о новых функциях для бизнес-профилей Venmo, добавляет агентство.

Как пишет Reuters, с начала 2024 года акции PayPal продолжили падать. Снизились в стоимости на 1,22%, а за год — на 25%.

Именно поэтому руководство компании надеется на толчок из-за новых продуктов, которые смогут вернуть интерес инвесторов через общий ажиотаж на технологии искусственного интеллекта.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" могут добавлять в мобильное приложение карточку любого другого банка и осуществлять платежи и переводы. Чтобы привязать другие карты к Приват24, следует воспользоваться специальной инструкцией.

Также мы писали, что для клиентов государственного учреждения "ПриватБанк" изменились правила некоторых SWIFT-переводов. Теперь их совершать стало проще.

искусственный интеллект
бизнес
деньги
PayPal

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