ПФУ попереджає про фейки у мережі — що треба знати пенсіонерам

Пенсійний фонд попередив про фейки у мережі — що треба знати
У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили громадян про активне поширення фейкової інформації від його імені. Публікують її через месенджер Telegram.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Детальніше про публікацію фейків у мережі
У пресцентрі зазначили, що в месенджері Telegram зафіксували діяльність фейкових телеграм-каналів та чат-ботів, які, використовують символіку Пенсійного фонду, публікують дезінформацію та збирають особисті та фінансові дані читачів.
З-поміж подібних — чат-бот "Клуб пенсіонерів". На його титульній сторінці стоїть символіка Фонду. Він запрошує пенсіонерів долучитися до каналу для подальшого використання їхніх даних, зокрема з метою шахрайства.
Застереження для пенсіонерів від ПФУ
"Будьте уважні: це фейковий канал. Пенсійний фонд України не має відношення до діяльності вказаного чат-боту, подібних йому ботів та каналів", — наголошують у ПФУ.
Пенсійний фонд не займається створенням та адмініструванням подібних ресурсів.
У Фонді зауважили, що здійснюють інформаційну діяльність у месенджері Telegram тільки в офіційному верифікованому каналі "Пенсійний фонд України".
У ПФУ також розповіли, що звернулися до правоохоронців, щоб припинити відповідну діяльність шахраїв.
"Ми вже звернулися до правоохоронних органів з проханням вжити відповідних заходів для припинення діяльності шахраїв", — додали у фонді.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник зріс на чверть та становив 272 тис. операцій.
Також ми писали, що угруповання на чолі з жителем Одеси створило фішинговий сайт, за допомогою якого шахраї крали дані платіжних карток громадян. Таким чином вони ошукали українців більше ніж на 100 тисяч гривень.
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