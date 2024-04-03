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Пенсійний фонд попередив про фейки у мережі — що треба знати

3 квітня 2024 11:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПФУ попереджає про фейки у мережі — що треба знати пенсіонерам
Пенсіонер з телефоном. Фото: Shutterstock
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили громадян про активне поширення фейкової інформації від його імені. Публікують її через месенджер Telegram.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Детальніше про публікацію фейків у мережі

У пресцентрі зазначили, що в месенджері Telegram зафіксували діяльність фейкових телеграм-каналів та чат-ботів, які, використовують символіку Пенсійного фонду, публікують дезінформацію та збирають особисті та фінансові дані читачів.

З-поміж подібних — чат-бот "Клуб пенсіонерів". На його титульній сторінці стоїть символіка Фонду. Він запрошує пенсіонерів долучитися до каналу для подальшого використання їхніх даних, зокрема з метою шахрайства.

Застереження для пенсіонерів від ПФУ

"Будьте уважні: це фейковий канал. Пенсійний фонд України не має відношення до діяльності вказаного чат-боту, подібних йому ботів та каналів", — наголошують у ПФУ.

Пенсійний фонд не займається створенням та адмініструванням подібних ресурсів.

У Фонді зауважили, що здійснюють інформаційну діяльність у месенджері Telegram тільки в офіційному верифікованому каналі "Пенсійний фонд України".

У ПФУ також розповіли, що звернулися до правоохоронців, щоб припинити відповідну діяльність шахраїв.

"Ми вже звернулися до правоохоронних органів з проханням вжити відповідних заходів для припинення діяльності шахраїв", — додали у фонді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні суттєво зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник зріс на чверть та становив 272 тис. операцій.

Також ми писали, що угруповання на чолі з жителем Одеси створило фішинговий сайт, за допомогою якого шахраї крали дані платіжних карток громадян. Таким чином вони ошукали українців більше ніж на 100 тисяч гривень.

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ПФУ
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