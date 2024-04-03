ПФУ предупреждает о фейках в сети — что нужно знать пенсионерам

Пенсионер с телефоном. Фото: Shutterstock

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили граждан об активном распространении фейковой информации от его имени. Публикуют ее через мессенджер Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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В пресс-центре отметили, что в мессенджере Telegram зафиксировали деятельность фейковых телеграмм-каналов и чат-ботов, которые используют символику Пенсионного фонда, публикуют дезинформацию и собирают личные и финансовые данные читателей.

Среди подобных — чат-бот "Клуб пенсионеров". На его титульной странице стоит символика Фонда. Он приглашает пенсионеров присоединиться к каналу для дальнейшего использования их данных, в частности для мошенничества.

Предостережения для пенсионеров от ПФУ

"Будьте внимательны: это фейковый канал. Пенсионный фонд Украины не имеет отношения к деятельности указанного чат-бота, подобных ему ботов и каналов", — отмечают в ПФУ.

Пенсионный фонд не занимается созданием и администрированием подобных ресурсов.

В Фонде отметили, что осуществляют информационную деятельность в мессенджере Telegram только в официальном верифицированном канале "Пенсионный фонд Украины".

В ПФУ также рассказали, что обратились к правоохранителям, чтобы прекратить соответствующую деятельность мошенников.

"Мы уже обратились в правоохранительные органы с просьбой принять соответствующие меры по прекращению деятельности мошенников", — добавили в фонде.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным НБУ, в Украине существенно возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующими убытками. В 2023 году показатель вырос на четверть и составил 272 тыс. операций.

Также мы писали, что группировка во главе с жителем Одессы создала фишинговый сайт, с помощью которого мошенники воровали данные платежных карт граждан. Таким образом, они обманули украинцев более чем на 100 тысяч гривен.