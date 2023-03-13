Пенсії в Україні — на скільки зростуть виплати завдяки меценатам

Йдеться про меценатські пенсії

В Україні під кінець 2023 року на деяких пенсіонерів чекають додаткові виплати. Йдеться про меценатські пенсії.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Коли з'являться меценатські пенсії

За словами заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, постанова Пенсійного фонду України (ПФУ) про дію меценатських пенсій, схвалена Міністерством юстиції, запрацює найближчим часом.

Вона нагадала, що минулого року в країні ухвалили закон, який дозволяє робити благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути сплачені на користь конкретної особи, яка отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді, або ж можуть бути знеособлені.

"Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. Міністерство юстиції вже має оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій", — розповіла міністр.

Вона зазначила, що будь-яка особа, громадянин, який проживає в країні чи за кордоном, має право на власний розсуд зробити благодійну пожертву до ПФУ, щоб, зокрема, допомогти збільшити розмір пенсії для своїх батьків, бабусь, дідусів чи інших людей, які цього потребують.

"Це призведе до збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої внесено благодійний внесок", — повідомила представниця відомства.

Як працюватиме механізм

Відповідно до пропозиції Пенсійного фонду, меценатам буде дозволено здійснювати пожертви двох видів:

знеособлені пожертви, які надходитимуть до спільного фонду, після чого ПФУ розподілятиме на виплати;

персоналізовані пожертви: благодійний внесок розіб'ють на дві частини, де 70% перераховуватимуть особисто пенсіонеру, вказане меценатом, а 30% — до загального фонду.

Меценатам, які робитимуть персоналізовані внески, потрібно буде вказати таку інформацію про пенсіонера:

його прізвище, ім'я та по батькові;

дату народження, ідентифікаційний код чи серію та номер паспорта.

Гроші, що надходитимуть у вигляді персоналізованого благодійного внеску, вноситимуть до документів для пенсійної виплати максимум через місяць після надходження. Їх одразу додадуть до пенсійної виплати пенсіонера.

Нагадаємо, з січня поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

Деяким категоріям пенсіонерів, які виходять на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію за "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.