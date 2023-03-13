Пенсии в Украине — на сколько вырастут выплаты благодаря меценатам

Речь идет о меценатских пенсиях

В Украине к концу 2023 года некоторых пенсионеров ждут дополнительные выплаты. Речь идет о меценатских пенсиях.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Когда появятся меценатские пенсии

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, постановление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о действии меценатских пенсий, одобренное Министерством юстиции, заработает в ближайшее время.

Она напомнила, что в прошлом году в стране был принят закон, позволяющий вносить благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть уплачены в пользу конкретного лица, получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или могут быть обезличены.

"Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. Министерство юстиции уже должно обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий", — рассказала министр.

Она отметила, что любое лицо, гражданин, проживающий в стране или за рубежом, имеет право по собственному усмотрению сделать благотворительное пожертвование в ПФУ, чтобы, в частности, помочь увеличить размер пенсии для своих родителей, бабушек, дедушек или других людей, которые в этом нуждаются.

"Это приведет к увеличению размера пенсии для такого человека, в пользу которого внесен благотворительный взнос", — сообщила представитель ведомства.

Как будет работать механизм

Согласно предложению Пенсионного фонда, меценатам будет разрешено осуществлять пожертвования двух видов:

обезличенные пожертвования, поступающие в общий фонд, после чего ПФУ будет распределять на выплаты;

персонализированные пожертвования: благотворительный взнос разобьют на две части, где 70% будут перечисляться лично пенсионеру, указанному меценатом, а 30% — в общий фонд.

Меценатам, которые будут вносить персонализированные взносы, нужно будет указать следующую информацию о пенсионере:

его фамилия, имя и отчество;

дату рождения, идентификационный код или серию и номер паспорта.

Деньги, поступающие в виде персонализированного благотворительного взноса, будут вноситься в документы для пенсионной выплаты максимум через месяц после поступления. Их сразу прибавят к пенсионной выплате пенсионеру.

Напомним, с января текущего года украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Некоторым категориям пенсионеров, которые выходят на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию по "выслуге лет". В первую очередь — работники сферы образования.