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Пенсионерам подготовили сюрприз к концу года: кто и сколько получит больше

13 марта 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — на сколько вырастут выплаты благодаря меценатам
Речь идет о меценатских пенсиях
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине к концу 2023 года некоторых пенсионеров ждут дополнительные выплаты. Речь идет о меценатских пенсиях.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Когда появятся меценатские пенсии

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, постановление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о действии меценатских пенсий, одобренное Министерством юстиции, заработает в ближайшее время.

Она напомнила, что в прошлом году в стране был принят закон, позволяющий вносить благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть уплачены в пользу конкретного лица, получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или могут быть обезличены.

"Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. Министерство юстиции уже должно обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий", рассказала министр.

Она отметила, что любое лицо, гражданин, проживающий в стране или за рубежом, имеет право по собственному усмотрению сделать благотворительное пожертвование в ПФУ, чтобы, в частности, помочь увеличить размер пенсии для своих родителей, бабушек, дедушек или других людей, которые в этом нуждаются.

"Это приведет к увеличению размера пенсии для такого человека, в пользу которого внесен благотворительный взнос", — сообщила представитель ведомства.

Как будет работать механизм

Согласно предложению Пенсионного фонда, меценатам будет разрешено осуществлять пожертвования двух видов:

  • обезличенные пожертвования, поступающие в общий фонд, после чего ПФУ будет распределять на выплаты;
  • персонализированные пожертвования: благотворительный взнос разобьют на две части, где 70% будут перечисляться лично пенсионеру, указанному меценатом, а 30% — в общий фонд.

Меценатам, которые будут вносить персонализированные взносы, нужно будет указать следующую информацию о пенсионере:

  • его фамилия, имя и отчество;
  • дату рождения, идентификационный код или серию и номер паспорта.

Деньги, поступающие в виде персонализированного благотворительного взноса, будут вноситься в документы для пенсионной выплаты максимум через месяц после поступления. Их сразу прибавят к пенсионной выплате пенсионеру.

Напомним, с января текущего года украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Некоторым категориям пенсионеров, которые выходят на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию по "выслуге лет". В первую очередь — работники сферы образования.

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