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Пенсіонери можуть отримувати на 50% більші виплати: що радять у ПФУ

14 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонери можуть отримувати на 50% більші виплати — що треба знати
Йдеться про більш пізній вихід на "заслужений відпочинок"
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Цьогоріч на тлі війни підвищення пенсій передбачене тільки у березні, деяким категоріям — квітні та липні. При цьому збільшити розмір пенсії можна також самостійно до 50%.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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 Як збільшити розмір пенсії

У Пенсійному фонді зазначають, що йдеться про більш пізній вихід на "заслужений відпочинок". Громадяни, які після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості страхового стажу вирішать відмовитися від пенсії та продовжувати працювати, то під час виходу на пенсію їм встановлять надбавку за надстаж.

При цьому не потрібно плутати з отриманням пенсії та суміщенням роботи, тоді як працюючі пенсіонери мають право на перерахунки.

У цьому випадку для підвищення пенсії необхідна відмова від виплат та подальша праця.

На скільки збільшаться виплати

Відповідно до статті 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у разі пізнішого призначення пенсії її основний розмір підвищується: на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку при відтермінуванні виходу на пенсію на термін до п’яти років та на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відтермінування становить більше п’яти років.

Таким чином, відтермінування пенсії на рік додає збільшення до пенсії 6%, на два роки — 12% і так далі. У разі, якщо відтермінування, наприклад, на шість років, то основний розмір пенсії зросте на 54% у порівнянні з тим, який міг би бути спочатку.

Відтак, якщо громадянин після 60 років продовжуватиме працювати хоча б шість років, то основний розмір пенсії зросте на 54%.

У кого пенсії підвищаться мінімально

Варто зауважити, що надбавка за надстаж у грошовому еквіваленті може виявитися також мізерною. Це може бути у випадку, якщо у пенсіонера основний розмір пенсії невеликий.

Тому, перш ніж відмовлятися від пенсійної виплати, варто дізнатися про її розмір. Якщо трохи більша за мінімальну, то краще отримувати пенсію та продовжувати працювати.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, як громадяни в умовах війни можуть отримувати пенсії, житлові субсидії та пільги. Зокрема, отримання соцвиплат залежить від того, де людина перебуває.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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