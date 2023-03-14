Пенсионеры могут получать на 50% большие выплаты — что нужно знать

Речь идет о более позднем выходе на "заслуженный отдых"

В этом году на фоне войны повышение пенсий предусмотрено только в марте, некоторым категориям — в апреле и июле. При этом увеличить размер пенсии можно самостоятельно до 50%.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Как увеличить размер пенсии

В Пенсионном фонде отмечают, что речь идет о более позднем выходе на "заслуженный отдых". Граждане, которые по достижении 60 лет и при наличии необходимого количества страхового стажа решат отказаться от пенсии и продолжат работать, при выходе на пенсию им установят надбавку за сверхстаж.

При этом не нужно путать с получением пенсии и совмещением работы, в то время как работающие пенсионеры имеют право на перерасчет.

В этом случае для повышения пенсии необходим отказ от выплат и последующий труд.

На сколько увеличатся выплаты

Согласно статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае более позднего назначения пенсии ее основной размер повышается: на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до пяти лет и на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет более пяти лет.

Таким образом, отсрочка пенсии в год прибавляет увеличение к пенсии 6%, на два года — 12% и так далее. В случае, если отсрочка, например, на шесть лет, то основной размер пенсии вырастет на 54% по сравнению с тем, что могло бы быть первоначально.

Следовательно, если гражданин после 60 лет будет продолжать работать хотя бы шесть лет, то основной размер пенсии вырастет на 54%.

У кого пенсии повысятся минимально

Следует заметить, что надбавка за сверхстаж в денежном эквиваленте может оказаться также мизерной. Это может быть в случае, если у пенсионера основной размер пенсии невелик.

Поэтому, прежде чем отказываться от пенсионной выплаты, следует узнать ее размер. Если немного больше минимальной, то лучше получать пенсию и продолжать работать.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, как граждане в условиях войны могут получать пенсии, жилищные субсидии и льготы. В частности, получение соцвыплат зависит от того, где человек находится.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.