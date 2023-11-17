Пенсії в Україні зростуть — хто отримає 9,6 тис. грн

Гривневі купюри. Фото: РБК-Україна

З 1 січні 2024 року в Україні очікується підвищення пенсійних виплат. Це станеться через зростання мінімального прожиткового рівня.

Про те, як зміняться суми виплат, повідомляє видання Fakty.ua.

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Підвищення пенсій у 2024 році

Як зазначається, наступного року прожитковий мінімум підвищиться з нинішніх 2093 до 2361 грн. Таким чином, виплати зростуть на 268 грн.

На основі нового прожиткового мінімуму пенсії зміняться так:

мінімальна пенсійна виплата — з 2093 до 2361 грн;

максимальна пенсійна виплата — з 20,93 тис. до 23,61 тис. грн;

виплата за понаднормовий стаж — з 20,9 до 23,6 грн додатково за кожен рік.

На початку 2024-го підвищать пенсійні виплати тим громадянам, котрі досягли 65 років, виконавши вимоги зі страхового стажу:

30 років — стаж для жінок;

35 років — стаж для чоловіків.

За нормами законодавства, розмір пенсії не може бути нижчий за 40% від рівня мінімальної заробітної плати, тому відповідно, підвищиться з 2680 до 2840 грн.

Як пише видання "На пенсії", розмір середньої пенсії тих осіб, які вийшли на пенсію за віком, становитиме 5,23 тис. грн. Розмір пенсії за вислугою років у середньому буде на рівні 9,63 тис. грн.

Пенсії деяких українців зменшаться

У 2024-му деяким пенсіонерам можуть урізати суми виплат. Оскільки на тлі війни обмежені фінанси, тому одній з категорій пенсіонерів мають намір істотно знизити пенсії. А саме тим, хто отримує одні з найвищих виплат, зокрема, колишнім чиновникам.

В уряді заявили, що це планують зробити для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Зараз у середньому пенсія становить 5,35 тис. грн. Також є ті, хто одержує понад 10 тис. грн. Йдеться про один мільйон осіб.

У 2023 році пенсії отримують 10,53 млн українців, проте за поточний рік кількість одержувачів пенсій скоротилась на 187 тис. осіб. До війни скорочення такої кількості пенсіонерів не спостерігалось.

Деякі пенсіонери надалі працюють на заслуженому відпочинку, щоб отримувати дещо більше. Таких в країні налічується 2,7 млн осіб. Їм підвищать виплати наступного року.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що на тлі війни українцям продовжують нараховувати пенсії та соціальні виплати. Однак, зміна банківських реквізитів у деяких випадках може призвести до втрати виплат.

Також ми повідомляли, що в Україні за третій квартал поточного року середня пенсія підвищилась. Найбільші виплати отримують українці у трьох регіонах.