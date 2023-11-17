Пенсии в Украине вырастут — кто получит 9,6 тыс. грн

Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан
С 1 января 2024 года в Украине ожидается повышение пенсионных выплат. Это произойдет из-за роста минимального прожиточного уровня.
О том, как изменятся суммы выплат, сообщает издание Fakty.ua.
Повышение пенсий в 2024 году
Как отмечается, в следующем году прожиточный минимум повысится с нынешних 2093 грн до 2361 грн. Таким образом, выплаты вырастут на 268 грн.
На основе нового прожиточного минимума пенсии изменятся следующим образом:
- минимальная пенсионная выплата — с 2093 до 2361 грн;
- максимальная пенсионная выплата — с 20,93 тыс. до 23,61 тыс. грн;
- выплата за сверхурочный стаж — с 20,9 до 23,6 грн дополнительно за каждый год.
В начале 2024-го повысят пенсионные выплаты тем гражданам, которые достигли 65 лет, выполнив требования по страховому стажу:
- 30 лет — стаж для женщин;
- 35 лет — стаж для мужчин.
По нормам законодательства, размер пенсии не может быть ниже 40% от уровня минимальной заработной платы, поэтому соответственно повысится с 2680 до 2840 грн.
Как пишет издание "На пенсии", размер средней пенсии тех лиц, которые вышли на пенсию по возрасту, составит 5,23 тыс. грн. Размер пенсии по выслуге лет в среднем составит 9,63 тыс. грн.
Пенсии некоторых украинцев уменьшатся
В 2024 году некоторым пенсионерам могут урезать суммы выплат. Поскольку на фоне войны ограничены финансы, одной из категорий пенсионеров намерены существенно снизить пенсии. А именно тем, кто получает одни из самых высоких выплат, в частности бывшим чиновникам.
В правительстве заявили, что это планируется сделать для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой.
В настоящее время в среднем пенсия составляет 5,35 тыс. грн. Также есть те, кто получает более 10 тыс. грн. Речь идет об одном миллионе человек.
В 2023 году пенсии получают 10,53 млн украинцев, однако за текущий год количество получателей пенсий сократилось на 187 тыс. человек. До войны сокращения такого количества пенсионеров не наблюдалось.
Некоторые пенсионеры в дальнейшем работают на заслуженном отдыхе, чтобы получать больше. Таких в стране насчитывается 2,7 млн человек. Им повысят выплаты в следующем году.
Больше о пенсиях
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что на фоне войны украинцам продолжают начислять пенсии и социальные выплаты. Однако изменение банковских реквизитов в некоторых случаях может привести к потере выплат.
Также мы сообщали, что в Украине за третий квартал этого года средняя пенсия повысилась. Наибольшие выплаты получают украинцы в трех регионах.
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