Пенсіонерів чекають серйозні зміни: Шмигаль розповів деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує впровадити бальну систему для розрахунку пенсій. Таким чином це повинно забезпечити рівні розміри виплат людей, які вийшли на пенсію раніше і тих, хто зробив це недавно.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

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Шмигаль зазначив, що вже з 1 березня наступного року в Україні вдруге після повномасштабного вторгнення Росії реалізують індексацію пенсій.

Таким чином, за його словами, на 2024 рік заплановано "зробити індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою".

"У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня", — повідомив український прем'єр.

Джерело: t.me/Denys_Smyhal

Нагадаємо, що в Україні держава виплачує деяким громадянам пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Такі виплати призначають непрацездатним членам родини померлого, яких він утримував.