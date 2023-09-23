Пенсіонерів чекають серйозні зміни: Шмигаль розповів деталі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує впровадити бальну систему для розрахунку пенсій. Таким чином це повинно забезпечити рівні розміри виплат людей, які вийшли на пенсію раніше і тих, хто зробив це недавно.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
Що передбачає пенсійна реформа
Шмигаль зазначив, що вже з 1 березня наступного року в Україні вдруге після повномасштабного вторгнення Росії реалізують індексацію пенсій.
Таким чином, за його словами, на 2024 рік заплановано "зробити індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою".
"У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня", — повідомив український прем'єр.
Нагадаємо, що в Україні держава виплачує деяким громадянам пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Такі виплати призначають непрацездатним членам родини померлого, яких він утримував.