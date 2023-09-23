Пенсионерам предстоят серьезные изменения: Шмыгаль рассказал детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует внедрить балльную систему для расчета пенсий. Таким образом, это должно обеспечить равные размеры выплат людей, которые вышли на пенсию раньше и тех, кто сделал это недавно.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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Шмыгаль отметил, что уже с 1 марта следующего года в Украине второй раз после полномасштабного вторжения России реализуют индексацию пенсий.

Таким образом, по его словам, на 2024 год запланировано "сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной".

"В начислении пенсий будет введена бальная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня", — сообщил украинский премьер.

Источник: t.me/Denys_Smyhal

Напомним, что в Украине государство выплачивает некоторым гражданам пенсии по потере кормильца. Такие выплаты назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего, которых он содержал.