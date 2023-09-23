Пенсионерам предстоят серьезные изменения: Шмыгаль рассказал детали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует внедрить балльную систему для расчета пенсий. Таким образом, это должно обеспечить равные размеры выплат людей, которые вышли на пенсию раньше и тех, кто сделал это недавно.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
Что предусматривает пенсионная реформа
Шмыгаль отметил, что уже с 1 марта следующего года в Украине второй раз после полномасштабного вторжения России реализуют индексацию пенсий.
Таким образом, по его словам, на 2024 год запланировано "сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной".
"В начислении пенсий будет введена бальная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня", — сообщил украинский премьер.
Напомним, что в Украине государство выплачивает некоторым гражданам пенсии по потере кормильца. Такие выплаты назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего, которых он содержал.