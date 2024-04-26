Які пенсії отримають чорнобильці у 2024 році — дані ПФУ

Посвідчення чорнобильця. Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою, зросли з 1 березня 2024 року. Це сталося через зростання середньої заробітної платні по Україні.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України.

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Як нараховують пенсії чорнобильцям

У 2024 році мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також чия інвалідність прямо пов'язана з цією катастрофою, були перераховані.

Законодавство встановлює такі розміри пенсійного забезпечення:

Особи з інвалідністю І групи отримають 100% від середньої заробітної плати, що враховується для пенсійного обчислення;

Особи з інвалідністю ІІ групи — 80% від цієї суми;

Особи з інвалідністю ІІІ групи — 60%.

Важливо зазначити, якщо фактичний розмір пенсії не досягає зазначених відсотків через недостатні надбавки чи інші пенсійні доплати, установлені законом, таким особам надається державна допомога, яка компенсує різницю.

Як змінилися пенсії чорнобильцям

Щорічно, починаючи з 1 березня, відбувається перерахунок пенсійних виплат для осіб інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою. Цей перерахунок ґрунтується на середньому рівні заробітної плати за попередній рік, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується при обчисленні пенсій.

Так, з 1 березня 2024 року нові мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, встановлені наступним чином:

для осіб з інвалідністю І групи — 14 308,46 гривні;

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 11 446,77 гривні;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 8 585,08 гривні.

Ці виплати забезпечуються незалежно від основи, за якою було призначено пенсію, забезпечуючи підтримку тим, хто найбільше постраждав від Чорнобильської катастрофи.

Скільки в Україні постраждалих від аварії на ЧАЕС

В Україні станом на 1 квітня зареєстровано 639 тисяч пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Згідно з даними ПФУ, найбільша кількість пенсіонерів-чорнобильців проживає у Київській області, де їх чисельність досягає 206 тисяч.

У інших містах країни проживає:

Місто Київ — 29 тисяч пенсіонерів з таким статусом;

Житомирська область — 89 тисяч;

Рівненська — 94 тисячі;

Черкаська — 39 тисяч;

Волинська — 36 тисяч;

Вінницька — 29 тисяч.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п'ятницю, 26 квітня, вшанував пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Генерал заявив, що сьогоднішня окупація Росією Запорізької АЕС становить загрозу не лише Україні, а й міжнародній безпеці.

Ми також розповідали, чи бояться у Львові повторення Чорнобильської катастрофи. Ця трагедія 38 років тому назавжди змінила світ, забравши та зруйнувавши життя тисячі людей.