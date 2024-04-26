Какие пенсии получат чернобыльцы в 2024 году — данные ПФУ

Удостоверение чернобыльца. Фото: Житомирская областная государственная администрация

Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой, выросли с 1 марта 2024 года. Это произошло из-за роста средней заработной платы по Украине.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины.

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В 2024 году минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также чья инвалидность напрямую связана с этой катастрофой, были перечислены.

Законодательство устанавливает следующие размеры пенсионного обеспечения:

Лица с инвалидностью I группы получат 100% от средней заработной платы, учитываемой для пенсионного исчисления;

Лица с инвалидностью II группы — 80% от этой суммы;

Лица с инвалидностью ІІІ группы — 60%.

Важно отметить, если фактический размер пенсии не достигает указанных процентов из-за недостаточных надбавок или других пенсионных доплат, установленных законом, таким лицам предоставляется государственная помощь, компенсирующая разницу.

Как изменились пенсии чернобыльцам

Ежегодно, начиная с 1 марта, производится перерасчет пенсионных выплат для лиц инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой. Этот перерасчет основывается на среднем уровне заработной платы за предыдущий год, с которой уплачиваются страховые взносы и учитывается при исчислении пенсий.

Так, с 1 марта 2024 года новые минимальные размеры пенсионных выплат для лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, установлены следующим образом:

для лиц с инвалидностью I группы — 14 308,46 гривны;

для лиц с инвалидностью ІІ группы — 11 446,77 гривны;

для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 8 585,08 гривны.

Эти выплаты обеспечиваются независимо от основы, по которой была назначена пенсия, обеспечивая поддержку тем, кто больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы.

Сколько в Украине пострадали от аварии на ЧАЭС

В Украине на 1 апреля зарегистрировано 639 тысяч пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Согласно данным ПФУ, наибольшее количество пенсионеров-чернобыльцев проживает в Киевской области, где их численность достигает 206 тысяч.

В других городах страны проживает:

Город Киев — 29 тысяч пенсионеров с таким статусом;

Житомирская область - 89 тысяч;

Ровенская — 94 тысячи;

Черкасская — 39 тысяч;

Волынская — 36 тысяч;

Винницкая — 29 тысяч.

Что еще нужно знать

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в пятницу, 26 апреля, почтил память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Генерал заявил, что сегодняшняя оккупация Россией Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

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