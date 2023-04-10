Перед Великоднем "злетіли" ціни на огірки: скільки коштує кілограм

На ринку вартість огірків збільшилась. Фото: Руслана Жирова

Перед Великоднем в Україні помітно подорожчали тепличні огірки. На ринках та в супермаркетах їх вартість зросла орієнтовно на 15%.

Про це інформує PMG.

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Наразі один кілограм огірків можна купити:

за 115-130 гривень за гладкі

за 140-160 грн за короткий — "горбуватий"

"Підвищити ціну на тепличний огірок виробникам вдалося завдяки підвищеному попиту на цю продукцію напередодні Великодня. Також підтримку цінам надає загальне скорочення пропозиції на ринку, оскільки через похмуру і дощову погоду збори врожаю в тепличних комбінатах помітно скоротилися", — кажуть експерти.

На ціну впливає також той факт, що зараз не надто багато пропозицій популярного овоча з-за кордону. Імпорт суттєво скоротився. За прогнозами, ціна на огірки може суттєво знизитись після Великодня.

Вартість огірків в Україні. Фото: Новини.Live

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