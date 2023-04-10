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Перед Великоднем "злетіли" ціни на огірки: скільки коштує кілограм

10 квітня 2023 17:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Перед Великоднем "злетіли" ціни на огірки: скільки коштує кілограм
На ринку вартість огірків збільшилась. Фото: Руслана Жирова
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Перед Великоднем в Україні помітно подорожчали тепличні огірки. На ринках та в супермаркетах їх вартість зросла орієнтовно на 15%.

Про це інформує PMG.

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Вартість огірків перед Великоднем росте

Наразі один кілограм огірків можна купити:

  • за 115-130 гривень за гладкі
  • за 140-160 грн за короткий — "горбуватий"

"Підвищити ціну на тепличний огірок виробникам вдалося завдяки підвищеному попиту на цю продукцію напередодні Великодня. Також підтримку цінам надає загальне скорочення пропозиції на ринку, оскільки через похмуру і дощову погоду збори врожаю в тепличних комбінатах помітно скоротилися", — кажуть експерти.

На ціну впливає також той факт, що зараз не надто багато пропозицій популярного овоча з-за кордону. Імпорт суттєво скоротився. За прогнозами, ціна на огірки може суттєво знизитись після Великодня.

огірки
Вартість огірків в Україні. Фото: Новини.Live

Нагадаємо, що рецептів паски надзвичайно багато: з родзинками, з шоколадом, сирні, без цукру, заварні. Та класичний та традиційний рецепт цієї великодньої випічки із використанням дріжджів. Як правильно обрати цей ключовий інгредієнт та в чому різниця між сухими і живим дріжджами.

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