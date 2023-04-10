Перед Великоднем "злетіли" ціни на огірки: скільки коштує кілограм
Перед Великоднем в Україні помітно подорожчали тепличні огірки. На ринках та в супермаркетах їх вартість зросла орієнтовно на 15%.
Про це інформує PMG.
Вартість огірків перед Великоднем росте
Наразі один кілограм огірків можна купити:
- за 115-130 гривень за гладкі
- за 140-160 грн за короткий — "горбуватий"
"Підвищити ціну на тепличний огірок виробникам вдалося завдяки підвищеному попиту на цю продукцію напередодні Великодня. Також підтримку цінам надає загальне скорочення пропозиції на ринку, оскільки через похмуру і дощову погоду збори врожаю в тепличних комбінатах помітно скоротилися", — кажуть експерти.
На ціну впливає також той факт, що зараз не надто багато пропозицій популярного овоча з-за кордону. Імпорт суттєво скоротився. За прогнозами, ціна на огірки може суттєво знизитись після Великодня.
Нагадаємо, що рецептів паски надзвичайно багато: з родзинками, з шоколадом, сирні, без цукру, заварні. Та класичний та традиційний рецепт цієї великодньої випічки із використанням дріжджів. Як правильно обрати цей ключовий інгредієнт та в чому різниця між сухими і живим дріжджами.