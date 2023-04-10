Перед Пасхой "взлетели" цены на огурцы: сколько стоит килограмм

На рынке стоимость огурцов выросла. Фото: Руслана Жирова

Накануне Пасхи в Украине заметно подорожали тепличные огурцы. На рынках и супермаркетах их стоимость выросла ориентировочно на 15%.

Об этом информирует PMG.

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Теперь один килограмм огурцов можно купить:

за 115-130 гривен за гладкие

за 140-160 грн за короткий - "холмистый"

"Повысить цену на тепличный огурец производителям удалось благодаря повышенному спросу на эту продукцию в преддверии Пасхи. Также поддержку ценам оказывает общее сокращение предложения на рынке, поскольку из-за пасмурной и дождливой погоды сборы урожая в тепличных комбинатах заметно сократились", — говорят эксперты.

На цену влияет тот факт, что сейчас не слишком много предложений популярного овоща из-за рубежа. Импорт существенно сократился. По прогнозам, цена на огурцы может существенно снизиться после Пасхи.

Цена на огурцы в Украине. Фото: Новини.Live

Напомним, что рецептов паски очень много: с изюмом, с шоколадом, сырные, без сахара, заварные. Но классический и традиционный рецепт этой пасхальной выпечки с использованием дрожжей. Как правильно выбрать этот ключевой ингредиент и в чем разница между сухими и живыми дрожжами.