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Перед Пасхой "взлетели" цены на огурцы: сколько стоит килограмм

10 апреля 2023 17:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Перед Пасхой "взлетели" цены на огурцы: сколько стоит килограмм
На рынке стоимость огурцов выросла. Фото: Руслана Жирова
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Накануне Пасхи в Украине заметно подорожали тепличные огурцы. На рынках и супермаркетах их стоимость выросла ориентировочно на 15%.

Об этом информирует PMG.

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Теперь один килограмм огурцов можно купить:

  • за 115-130 гривен за гладкие
  • за 140-160 грн за короткий - "холмистый"

"Повысить цену на тепличный огурец производителям удалось благодаря повышенному спросу на эту продукцию в преддверии Пасхи. Также поддержку ценам оказывает общее сокращение предложения на рынке, поскольку из-за пасмурной и дождливой погоды сборы урожая в тепличных комбинатах заметно сократились", — говорят эксперты.

На цену влияет тот факт, что сейчас не слишком много предложений популярного овоща из-за рубежа. Импорт существенно сократился. По прогнозам, цена на огурцы может существенно снизиться после Пасхи.

огірки
Цена на огурцы в Украине. Фото: Новини.Live

Напомним, что рецептов паски очень много: с изюмом, с шоколадом, сырные, без сахара, заварные. Но классический и традиционный рецепт этой пасхальной выпечки с использованием дрожжей. Как правильно выбрать этот ключевой ингредиент и в чем разница между сухими и живыми дрожжами.

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