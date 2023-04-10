Перед Пасхой "взлетели" цены на огурцы: сколько стоит килограмм
Накануне Пасхи в Украине заметно подорожали тепличные огурцы. На рынках и супермаркетах их стоимость выросла ориентировочно на 15%.
Об этом информирует PMG.
Стоимость огурцов перед Пасхой растет
Теперь один килограмм огурцов можно купить:
- за 115-130 гривен за гладкие
- за 140-160 грн за короткий - "холмистый"
"Повысить цену на тепличный огурец производителям удалось благодаря повышенному спросу на эту продукцию в преддверии Пасхи. Также поддержку ценам оказывает общее сокращение предложения на рынке, поскольку из-за пасмурной и дождливой погоды сборы урожая в тепличных комбинатах заметно сократились", — говорят эксперты.
На цену влияет тот факт, что сейчас не слишком много предложений популярного овоща из-за рубежа. Импорт существенно сократился. По прогнозам, цена на огурцы может существенно снизиться после Пасхи.
Напомним, что рецептов паски очень много: с изюмом, с шоколадом, сырные, без сахара, заварные. Но классический и традиционный рецепт этой пасхальной выпечки с использованием дрожжей. Как правильно выбрать этот ключевой ингредиент и в чем разница между сухими и живыми дрожжами.