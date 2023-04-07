Продаж Челсі — передача Україні грошей Абрамовича затримується

Йдеться про суму у 2,9 млрд доларів

У Великій Британії через бюрократичні процедури затягується процес узгодження передачі Україні коштів від продажу підсанкційним російським бізнесменом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі". Йдеться про суму у 2,9 млрд доларів.

Про це інформує агенція Bloomberg.

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Що відомо про передачу коштів

Як зауважує агенція, йдеться про фонд, створений на кошти від продажу Абрамовичем клубу. Суму планували витратити на медичні, освітні та житлові програми для українців.

За словами ексдиректора ЮНІСЕФ у Британії та виконувача обов'язків директора фонду Майка Пенроуза, Фонд майже готовий до запуску та визначився з кандидатурою голови правління, проте схвалення британським урядом триває довше, ніж очікувалося.

"Існують складнощі та затримки, пов'язані з політичним схваленням як між Британією та ЄС, так і в самій Британії", — сказав експосадовець.

Зокрема, є кандидатура генсекретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда на посаду голови, міжнародний шорт-лист кандидатів до складу правління із семи членів та кандидатури інвестиційних менеджерів, які керуватимуть фінансами.

Однак жодних рішень не ухвалюватимуть, доки у Британії не буде погоджено надходження коштів.

Підсанкційні кошти

При цьому ЄС надав відповідним сторонам юридичне роз’яснення щодо застосування санкцій. Використання санкційних активів є юридично складним питанням. ЄС нещодавно запропонував зобов’язання для банків повідомляти про заарештовані активи Центробанку РФ, а законодавство блоку теоретично дозволяє інвестувати ці активи для допомоги Україні.

Тому практичні аспекти надання допомоги виявилися дуже складними. Потрібно вирішити низку проблем, перш ніж Україна зможе побачити кошти, зауважує співрозмовник агенції.

План полягає в тому, щоб гроші від угоди на замороженому рахунку перерахували до нового фонду. Після створення він повинен має надати заявку на отримання ліцензії на доступ до коштів в Управління з виконання фінансових санкцій Британії. Уряду країни потрібно оцінити заявку на отримання ліцензії з точки зору ризиків обходу санкцій, що може зайняти значний проміжок часу.

Раніше повідомлялося, що британський уряд близький до того, щоб передати кошти, виручені від продажу ФК "Челсі" Абрамовичем, до фонду для України, проте має отримати схвалення ЄС.

Нагадаємо, що уряд Канади 19 грудня розпочав процес конфіскації 26 мільйонів доларів у компанії, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу.