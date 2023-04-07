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Передача Украине денег Абрамовича от продажи Челси задерживается, — Bloomberg

7 апреля 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Продажа Челси — передача Украине денег Абрамовича задерживается
Речь идет о сумме в 2,9 млрд долларов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Великобритании из-за бюрократических процедур затягивается процесс согласования передачи Украине денег от продажи подсанкционным российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси". Речь идет о сумме в 2,9 млрд долларов.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

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Что известно о передаче средств

Как отмечает агентство, речь идет о фонде, созданном на средства от продажи Абрамовичем клуба. Сумму планируют потратить на медицинские, образовательные и жилищные программы для украинцев.

По словам экс-директора ЮНИСЕФ в Британии и исполняющего обязанности директора фонда Майка Пенроуза, Фонд почти готов к запуску и определился с кандидатурой главы правления, однако одобрение британским правительством длится дольше, чем ожидалось.

"Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Британией и ЕС, так и в самой Британии", — сказал чиновник.

В частности, есть кандидатура генсекретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланда на должность главы, международный шорт-лист кандидатов в состав правления из семи членов и кандидатуры инвестиционных менеджеров, которые будут руководить финансами.

Однако никаких решений не будут принимать, пока в Британии не будет согласовано поступление средств.

Подсанкционные средства

При этом ЕС предоставил соответствующим сторонам юридическое разъяснение по применению санкций. Использование санкционных активов является юридически сложным вопросом. ЕС недавно предложил обязательства для банков сообщать об арестованных активах Центробанка рф, а законодательство блока теоретически позволяет инвестировать эти активы в помощь Украине.

Поэтому практические аспекты оказания помощи оказались очень сложными. Необходимо решить ряд проблем, прежде чем Украина сможет увидеть средства, отмечает собеседник агентства.

План состоит в том, чтобы средства от сделки на замороженном счете перечислили в новый фонд. После создания он должен предоставить заявку на получение лицензии на доступ к средствам в Управление по выполнению финансовых санкций Британии. Правительству страны следует оценить заявку на получение лицензии с точки зрения рисков обхода санкций, что может занять значительный промежуток времени.

Ранее сообщалось, что британское правительство близко к тому, чтобы передать средства, вырученные от продажи ФК "Челси" Абрамовичем, в фонд для Украины, однако должно получить одобрение ЕС.

Напомним, что правительство Канады 19 декабря начало процесс конфискации 26 миллионов долларов в компании, принадлежащей российскому олигарху Роману Абрамовичу.

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