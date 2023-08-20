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Переговори щодо відновлення "зернової ініціативи" можуть пройти у Туреччині

20 серпня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Туреччина готова продовжити дію зернової угоди
Завантаження зерна у порту. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після зупинки зернової угоди українські партнери постійно шукали шляхи для її проводження. Зокрема, переговори щодо відновлення роботи продовольчих коридорів можуть відбутися у Стамбулі.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

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За повідомленням ЗМІ, Туреччина працює над новими пропозиціями зернової угоди, яка довела свою ефективність. Та під час дії якої вдалося транспортувати майже 33 мільйони тонн українського зерна.

Пошук альтернативних маршрутів

Зазначається, що Анкара зацікавлена у відновленні Чорноморської зернової ініціативи, а не у пошуку альтернативних маршрутів експорту українського збіжжя. 

"З наближенням нового посівного сезону Україні загрожує скорочення врожаю зернових, якщо не буде ознак відновлення ініціативи. Зі зменшенням кількості виробленого зерна очікується подальше зростання цін і збільшення ймовірності голоду в менш розвинених країнах", — йдеться у повідомленні. 

Адже у Туреччині вважають, що альтернативні маршрути не зможуть запобігти голоду у світі через меншу потужність та навантаженість. 

Нагадаємо, 16 серпня, перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху. 

Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.

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