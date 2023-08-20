Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Переговоры по возобновлению "зерновой инициативы" могут пройти в Турции arrow

Переговоры по возобновлению "зерновой инициативы" могут пройти в Турции

20 августа 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Турция готова продлить действие зерновой сделки
Загрузка зерна в порту. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После остановки зерновой сделки украинские партнеры постоянно искали пути ее проведения. В частности, переговоры по возобновлению работы продовольственных коридоров могут состояться в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Читайте также:

По сообщению СМИ, Турция работает над новыми предложениями зернового соглашения, которое доказало свою эффективность. Но во время действия которой удалось транспортировать около 33 миллионов тонн украинского зерна.

Поиск альтернативных маршрутов

Отмечается, что Анкара заинтересована в возобновлении Черноморской зерновой инициативы, а не в поиске альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

"С приближением нового посевного сезона Украине грозит сокращение урожая зерновых, если не будет признаков возобновления инициативы. С уменьшением количества производимого зерна ожидается дальнейший рост цен и увеличение вероятности голода в менее развитых странах", — говорится в сообщении.

Ведь в Турции считают, что альтернативные маршруты не смогут предотвратить голод в мире из-за меньшей мощности и нагрузки.

Напомним, 16 августа, первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз