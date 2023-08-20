Турция готова продлить действие зерновой сделки

Загрузка зерна в порту. Фото: google.com

После остановки зерновой сделки украинские партнеры постоянно искали пути ее проведения. В частности, переговоры по возобновлению работы продовольственных коридоров могут состояться в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

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По сообщению СМИ, Турция работает над новыми предложениями зернового соглашения, которое доказало свою эффективность. Но во время действия которой удалось транспортировать около 33 миллионов тонн украинского зерна.

Поиск альтернативных маршрутов

Отмечается, что Анкара заинтересована в возобновлении Черноморской зерновой инициативы, а не в поиске альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна.

"С приближением нового посевного сезона Украине грозит сокращение урожая зерновых, если не будет признаков возобновления инициативы. С уменьшением количества производимого зерна ожидается дальнейший рост цен и увеличение вероятности голода в менее развитых странах", — говорится в сообщении.

Ведь в Турции считают, что альтернативные маршруты не смогут предотвратить голод в мире из-за меньшей мощности и нагрузки.

Напомним, 16 августа, первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.