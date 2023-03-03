Переселенці можуть отримати фінансову допомогу від Норвезької ради: що для цього потрібно
Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Кому виплачуватимуть кошти
Як повідомили в Мінреінтеграції, сума допомоги становить 6660 грн і виплачуватиметься впродовж трьох місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. У пріоритеті — надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення.
Куди надходитимуть виплати
Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.
Як зареєструватися
Зареєструватися можна в декілька способів:
- Надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "Привіт" на номер: 0 800 609 844.
- Для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, який розміщений на картинці за посиланням.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.
Нагадаємо, соціологічна група "Рейтинг" у період 16 по 27 лютого 2023 року провела соціологічне опитування. Воно показало, що більшість внутрішніх переселенців, які перебувають у Києві після початку повномасштабного вторгнення, пов'язують своє майбутнє життя зі столицею України.