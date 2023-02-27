Підтвердження стажу — що робити переселенцям якщо нема документів

У ВПО багато документів залишилося на окупованих територіях

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, як внутрішньо переміщеним особам (ВПО) підтвердити стаж у разі відсутності трудової книжки. Багато документів громадян залишилося на окупованих територіях.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінреінтеграції.

Як поновити втрачену інформацію

Як розповіли у відомстві, відновити втрачену інформацію можна онлайн, адже в системі Пенсійного фонду України (ПФУ) зберігаються дані. Починаючи з 2000 року, паралельно генерується електронна трудова книжка.

Поновити втрачені відомості можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду чи за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS. Алгоритм дій наступний:

потрібно пройти авторизацію у вибраному е-сервісі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або BankID;

перейти у меню "Комунікації з ПФУ";

обрати "Запит на отримання електронних документів";

обрати "Виписка з ЕТК";

заповнити додаткові поля;

підписати електронним підписом;

відправити звернення.

Ознайомитися з інформацією про свої періоди роботи та завантажити її можна за кілька хвилин у розділі "Мої звернення", додали у Мінреінтеграції.

Що ще треба знати переселенцям

Нагадаємо, в Україні для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій, хочуть запровадити спрощені умови погашення кредитів. Пропонують обов’язкову реструктуризацію.

Також ми писали, що внутрішньо переміщеним особам (ВПО) затримують виплати допомоги на проживання. Однак найближчим часом цю проблему вирішать, адже на покриття витрат направили 5,5 млрд гривень.

У Міністерстві соцiальної політики України нагадали громадянам, що за новими правилами, деякі соціальні виплати не нарахувались автоматично у 2023 році. Для їх поновлення потрібно особисто звернутися в органи соціального захисту населення.