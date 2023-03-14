Допомога переселенцям — коли ВПО можуть повністю позбавити виплат

Омбудсмен виступає за скасування механізму перевірок

В Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Які пропозиції механізму перевірок

Омбудсмен розповів, що виступає за скасування норми, відповідно до якої переселенці втрачають державні виплати, якщо під час перевірки виявиться, що їх не було за адресою проживання. Із таким проханням звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля та віцепрем'єр-міністра — з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Наголошую, що перевіряти, де перебувають ВПО в умовах воєнного стану — невиправдано, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Однак, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже була встановлена ​​судом", — пояснив посадовець.

Він зауважив, що перевірки відбуваються без попереджень переселенців. Інспектори можуть прийти тоді, коли людина на роботі чи десь у справах, однак висновок комісії може бути радикальним — внутрішньо переміщена особа відсутня за місцем проживання.

Він вважає, що якщо уряд дослухається та візьме до уваги звернення, припинивши перевірки ВПО, це дозволить зберегти виплати переселенцям, які гостро цього потребують. В інакшому разі — перевірки продовжаться, а українці масово втрачатимуть право на державну підтримку.

Які зараз виплати отримують ВПО

У 2023 році фінансова допомога українцям виплачується автоматично. Сума виплат для переселенців не змінилась упродовж війни і становить:

3 тис. гривень — для дітей та громадян з інвалідністю;

2 тис. гривень — для решти громадян.

Чи вдається ВПО працевлаштуватися

За даними Центру економічної стратегії, влітку минулого року до 40% внутрішньо переміщених осіб працездатного віку не працювали, а нині опитування дають оцінку у 31%. Попри це рівень зайнятості серед ВПО залишається низьким: за тим самим опитуванням 34% внутрішньо переміщених осіб наразі працюють за наймом, ще 7% мають власний бізнес (разом — 41%).

Для порівняння, в середньому по країні 57% людей мають роботу. Левова частка внутрішньо переміщених осіб (84%) втратила попередню роботу через війну, тим часом як в середньому по Україні показник становить 50%, за останнім опитуванням Gradus.

На кінець минулого року до 6,5 мільйона українців були внутрішньо переміщеними. Цифра залишається практично незмінною з березня 2022 року. Близько 3,5 мільйона українців мають офіційний статус ВПО, що дає змогу отримувати соцдопомогу від держави та міжнародних організацій.

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за один місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.