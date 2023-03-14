Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Переселенців можуть повністю позбавити виплат за новим механізмом: відома умова arrow

Переселенців можуть повністю позбавити виплат за новим механізмом: відома умова

14 березня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога переселенцям — коли ВПО можуть повністю позбавити виплат
Омбудсмен виступає за скасування механізму перевірок
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Які пропозиції механізму перевірок

Омбудсмен розповів, що виступає за скасування норми, відповідно до якої переселенці втрачають державні виплати, якщо під час перевірки виявиться, що їх не було за адресою проживання. Із таким проханням звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля та віцепрем'єр-міністра — з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"Наголошую, що перевіряти, де перебувають ВПО в умовах воєнного стану — невиправдано, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Однак, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже була встановлена ​​судом", — пояснив посадовець.

Він зауважив, що перевірки відбуваються без попереджень переселенців. Інспектори можуть прийти тоді, коли людина на роботі чи десь у справах, однак висновок комісії може бути радикальним — внутрішньо переміщена особа відсутня за місцем проживання.

Він вважає, що якщо уряд дослухається та візьме до уваги звернення, припинивши перевірки ВПО, це дозволить зберегти виплати переселенцям, які гостро цього потребують. В інакшому разі — перевірки продовжаться, а українці масово втрачатимуть право на державну підтримку.

Які зараз виплати отримують ВПО

У 2023 році фінансова допомога українцям виплачується автоматично. Сума виплат для переселенців не змінилась упродовж війни і становить:

3 тис. гривень — для дітей та громадян з інвалідністю;
2 тис. гривень — для решти громадян.

Чи вдається ВПО працевлаштуватися

За даними Центру економічної стратегії, влітку минулого року до 40% внутрішньо переміщених осіб працездатного віку не працювали, а нині опитування дають оцінку у 31%. Попри це рівень зайнятості серед ВПО залишається низьким: за тим самим опитуванням 34% внутрішньо переміщених осіб наразі працюють за наймом, ще 7% мають власний бізнес (разом — 41%).

Для порівняння, в середньому по країні 57% людей мають роботу. Левова частка внутрішньо переміщених осіб (84%) втратила попередню роботу через війну, тим часом як в середньому по Україні показник становить 50%, за останнім опитуванням Gradus.

На кінець минулого року до 6,5 мільйона українців були внутрішньо переміщеними. Цифра залишається практично незмінною з березня 2022 року. Близько 3,5 мільйона українців мають офіційний статус ВПО, що дає змогу отримувати соцдопомогу від держави та міжнародних організацій.

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за один місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:23 "Нова пошта" запровадила новий сервіс із повернення товару: як працює

13:20 В Одесі на пішохідних переходах з’явиться світлодіодне освітлення

Новина з фото

13:14Російський режисер хоче зняти фільм про дітей з Бахмута: реакція кіноспільноти

13:11 Постачав неякісні консерви у прифронтові міста: керівнику підприємства повідомлено про підозру

13:02 ​​​​​​​У ВООЗ назвали термін завершення пандемії коронавірусу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 Головнокомандувач ЗСУ Залужний привітав українців з Днем добровольця

12:50 В Одесі адвокатське об’єднання встановило рекорд України

12:49 Meta припиняє підтримку NFT на своїх платформах

12:46 Відома олімпійська чемпіонка оголосила про завершення спортивної кар'єри

Новина з фото

12:38 СБУ викрила вісьмох кремлівських агітаторів, які закликали до повалення влади в Україні

Новина з відео

12:25 Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці

Новина з відео

10:58 Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Новина з відео

10:39 ​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Новина з відео

10:22 Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Новина з відео

07:57 Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

Новина з відео

22:12Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 13:11

"Нова пошта" запровадила новий сервіс із повернення товару: як працює

None 14 Березень 12:47

В Одесі на пішохідних переходах з’явиться світлодіодне освітлення

None 14 Березень 13:17

Російський режисер хоче зняти фільм про дітей з Бахмута: реакція кіноспільноти

None 14 Березень 13:12

Постачав неякісні консерви у прифронтові міста: керівнику підприємства повідомлено про підозру

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB