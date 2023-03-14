Помощь переселенцам — когда ВПЛ могут полностью лишить выплат

Омбудсмен выступает за отмену механизма проверок

В Украине требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Какие предложения механизма проверок

Омбудсмен рассказал, что выступает за отмену нормы, согласно которой переселенцы теряют государственные выплаты, если во время проверки окажется, что их не было по адресу проживания. С такой просьбой обратился к премьеру Денису Шмыгалю и вице-премьер-министру — по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук.

"Отмечаю, что проверять, где находятся ВПЛ в условиях военного положения — неоправданно, а остро нуждающиеся в денежной помощи могут ее безосновательно потерять. Однако, противоправность механизма проведения проверок места жительства ВПЛ уже была установлена ​​судом", — пояснил чиновник.

Он отметил, что проверки проходят без предупреждений переселенцев. Инспекторы могут прийти тогда, когда человек на работе или где-нибудь по делам, однако вывод комиссии может быть радикальным — внутренне перемещенное лицо отсутствует по месту жительства.

Он считает, что если правительство прислушается и примет во внимание обращение, прекратив проверки ВПЛ, это позволит сохранить выплаты переселенцам, которые в этом остро нуждаются. В противном случае — проверки продолжатся, а украинцы будут массово терять право на государственную поддержку.

Какие сейчас выплаты получают ВПЛ

В 2023 году финансовая помощь украинцам выплачивается автоматически. Сумма выплат для переселенцев не изменилась в течение войны и составляет:

3 тыс. гривен — для детей и граждан с инвалидностью;

2 тыс. гривен — для остальных граждан.

Удается ли ВПЛ трудоустроиться

По данным Центра экономической стратегии, летом прошлого года до 40% внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста не работали, а ныне опросы дают оценку в 31%. Несмотря на это уровень занятость среди ВПЛ остается низкой: по тому же опросу 34% внутренне перемещенных лиц сейчас работают по найму, еще 7% имеют собственный бизнес (итого — 41%).

Для сравнения, в среднем по стране 57% людей работают. Львиная доля внутренне перемещенных лиц (84%) потеряла работу из-за войны, в то время как в среднем по Украине показатель составляет 50%, по последнему опросу Gradus.

К концу прошлого года до 6,5 миллиона украинцев были внутренне перемещенными. Цифра остается практически неизменной с марта 2022 года. Около 3,5 миллиона украинцев имеют официальный статус ВПЛ, что позволяет получать соцпомощь от государства и международных организаций.

Напомним, в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за один месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.