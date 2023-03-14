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Переселенцев могут полностью лишить выплат по новому механизму: известно условие

14 марта 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь переселенцам — когда ВПЛ могут полностью лишить выплат
Омбудсмен выступает за отмену механизма проверок
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен рассказал, что выступает за отмену нормы, согласно которой переселенцы теряют государственные выплаты, если во время проверки окажется, что их не было по адресу проживания. С такой просьбой обратился к премьеру Денису Шмыгалю и вице-премьер-министру — по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук.

"Отмечаю, что проверять, где находятся ВПЛ в условиях военного положения — неоправданно, а остро нуждающиеся в денежной помощи могут ее безосновательно потерять. Однако, противоправность механизма проведения проверок места жительства ВПЛ уже была установлена ​​судом", — пояснил чиновник.

Он отметил, что проверки проходят без предупреждений переселенцев. Инспекторы могут прийти тогда, когда человек на работе или где-нибудь по делам, однако вывод комиссии может быть радикальным — внутренне перемещенное лицо отсутствует по месту жительства.

Он считает, что если правительство прислушается и примет во внимание обращение, прекратив проверки ВПЛ, это позволит сохранить выплаты переселенцам, которые в этом остро нуждаются. В противном случае — проверки продолжатся, а украинцы будут массово терять право на государственную поддержку.

Какие сейчас выплаты получают ВПЛ

В 2023 году финансовая помощь украинцам выплачивается автоматически. Сумма выплат для переселенцев не изменилась в течение войны и составляет:

3 тыс. гривен для детей и граждан с инвалидностью;
2 тыс. гривен для остальных граждан.

Удается ли ВПЛ трудоустроиться

По данным Центра экономической стратегии, летом прошлого года до 40% внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста не работали, а ныне опросы дают оценку в 31%. Несмотря на это уровень занятость среди ВПЛ остается низкой: по тому же опросу 34% внутренне перемещенных лиц сейчас работают по найму, еще 7% имеют собственный бизнес (итого — 41%).

Для сравнения, в среднем по стране 57% людей работают. Львиная доля внутренне перемещенных лиц (84%) потеряла работу из-за войны, в то время как в среднем по Украине показатель составляет 50%, по последнему опросу Gradus.

К концу прошлого года до 6,5 миллиона украинцев были внутренне перемещенными. Цифра остается практически неизменной с марта 2022 года. Около 3,5 миллиона украинцев имеют официальный статус ВПЛ, что позволяет получать соцпомощь от государства и международных организаций.

Напомним, в Украине продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за один месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

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