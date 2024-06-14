Півроку правління Хавʼєра Мілея в Аргентині — економічний бум

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей. Фото: google.com

З моменту вступу на посаду в грудні президент Аргентини Хав'єр Мілей, самоназваний лібертаріанець та анархо-капіталіст, вже встиг здійснити кілька сміливих кроків, зокрема в економіці країни. Він девальвував аргентинську валюту, песо, на 50%, зменшив державні субсидії на паливо і наполовину скоротив кількість міністерств.

Новини.LIVE розібрали ключові аспекти правління Хавʼєра Мілея.

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Девальвація валюти

Передвиборчі обіцянки Мілея були зосереджені навколо радикальних реформ, спрямованих на вирішення економічних проблем країни. І до їхнього виконання від приступив без зволікань.

Майже одразу після вступу на посаду Мілей оголосив про девальвацію аргентинської валюти на 50%. Цей крок був спрямований на подолання стрімкої інфляції, яка була постійною проблемою для країни.

Аргентинський песо. Фото: google.com

Приміром за підсумками 2023 року інфляція в Аргентині склала 211,4%. Це найгірший показник за останні 30 років.

Мілей називає боротьбу з інфляцією своєю головною ціллю на час правління. І наразі вона дійсно сповільнилась — за щомісячними показниками в квітні вона впала до 8,8%. Хоча за річними показниками все ще лишається дуже високою.

Економічні наслідки

Аргентинський президент також скоротив державні субсидії на паливо та вдвічі зменшив кількість урядових міністерств. Таке швидке скорочення державних витрат допомогло стрімко покращити ситуацію.

У грудні минулого року фіскальний дефіцит — тобто, різниця між витратами та доходами країни — склав приблизно 2 трильйони песо ($125 млрд). А вже у квітні вдалось вийти на профіцит у 264,9 млрд песо.

І хоча офіційні показники зростання за час перебування Мілея на посаді ще не опубліковані, факти свідчать про різке економічне падіння. Споживчі витрати скоротилися в перші три місяці року, що є впливом шокової терапії Мілея.

Також Хавʼєр Мілей хоче приватизувати більше 20 державних компаній, включаючи державні авіалінії та залізницю. Однак, не маючи більшості в парламенті, йому поки не вдалось просунути цей законопроект.

Державні авіалінії Аргентини. Фото: google.com

Що буде далі

У своїх передвиборчих обіцянках Мілей озвучував плани замінити песо на американський долар та ліквідувати Центральний банк, однак про це наразі не йдеться. Реформи доводиться сповільнювати через погіршення купівельної спроможності населення і страх перед зростанням соціальних невдоволень та протестів.

Наразі більше половини населення Аргентини живуть за межею бідності. І багато хто не задоволений політикою Мілея. В останньому опитуванні політична консалтингова компанія Zuban Córdoba виявила, що 54% респондентів вважають, що президент приділяє більше уваги своєму міжнародному політичному іміджу, ніж вирішенню проблем Аргентини.

Однак Міжнародний валютний фонд, який десятиліттями позичив Аргентині грошей більше, ніж будь-якій іншій країні, вважає інакше. У травні він дав уряду високу оцінку, заявивши, що результати його роботи "кращі, ніж очікувалося", а економічна програма "твердо повернулася на правильний шлях".

Поповнити валютні резерви Центрального банку уряд планує за рахунок експорту сільськогосподарської продукції — зерна, сої, мʼяса та вина.

Узагальнюючи, Аргентина вперше за понад 100 років знову отримала шанс на економічне процвітання. До Першої світової війни країна входила до десятки найбагатших країн світу. Однак роки популістської політики та великих витрат влади спустили її в економічну прірву.