Полгода правления Хавьера Милея в Аргентине — экономический бум

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: google.com

С момента вступления в должность в декабре президент Аргентины Хавьер Милей, самоназванный либертарианец и анархо-капиталист, уже успел предпринять несколько смелых шагов, в том числе в экономике страны. Он девальвировал аргентинскую валюту, песо, на 50% уменьшил государственные субсидии на топливо и наполовину сократил количество министерств.

Новини.LIVE разобрали ключевые аспекты правления Хавьера Милея.

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Девальвация валюты

Предвыборные обещания Милея сосредоточились вокруг радикальных реформ, направленных на решение экономических проблем страны. И к их выполнению он приступил без промедлений.

Почти сразу после вступления в должность Милей объявил о девальвации аргентинской валюты на 50%. Этот шаг был направлен на преодоление стремительной инфляции, которая являлась постоянной проблемой для страны.

Аргентинское песо. Фото: google.com

К примеру, по итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211,4%. Это самый плохой показатель за последние 30 лет.

Милей называет борьбу с инфляцией своей главной целью во время правления. И сейчас она действительно замедлилась — по ежемесячным показателям в апреле она упала до 8,8%. Хотя по годовым показателям все еще остается очень высоким.

Экономические последствия

Аргентинский президент также сократил государственные субсидии на топливо и вдвое снизил количество правительственных министерств. Такое быстрое сокращение государственных расходов помогло быстро улучшить ситуацию.

В декабре прошлого года фискальный дефицит — то есть разница между расходами и доходами страны — составил примерно 2 триллиона песо ($125 млрд). А уже в апреле удалось выйти на профицит в 264,9 млрд песо.

И хотя официальные показатели роста за время пребывания Милея в должности еще не опубликованы, факты свидетельствуют о резком экономическом падении. Потребительские расходы сократились в первые три месяца года, что влияет на шоковую терапию Милея.

Также Хавьер Милей хочет приватизировать более 20 государственных компаний, включая государственные авиалинии и железную дорогу. Однако, не имея большинства в парламенте, ему пока не удалось продвинуть этот законопроект.

Государственные авиалинии Аргентины. Фото: google.com

Что будет дальше

В своих предвыборных обещаниях Милей озвучивал планы заменить песо американским долларом и ликвидировать Центральный банк, однако об этом пока речь не идет. Реформы приходится замедлять из-за ухудшения покупательной способности населения и страха перед ростом социальных недовольств и протестов.

Сейчас более половины населения Аргентины живут на грани бедности. И многие недовольны политикой Милея. В последнем опросе политическая консалтинговая компания Zuban Córdoba обнаружила, что 54% респондентов считают, что президент уделяет больше внимания своему международному политическому имиджу, чем решению проблем Аргентины.

Однако Международный валютный фонд, десятилетиями ссудивший Аргентине денег больше, чем любой другой стране, считает иначе. В мае он дал правительству высокую оценку, заявив, что результаты его работы "лучше, чем ожидалось", а экономическая программа "твердо вернулась на верный путь".

Пополнить валютные резервы Центрального банка правительство планирует за счет экспорта сельскохозяйственной продукции — зерна, сои, мяса и вина.

Обобщая, Аргентина впервые за более чем 100 лет снова получила шанс на экономическое процветание. До Первой мировой войны страна входила в десятку самых богатых стран мира. Однако годы популистской политики и больших расходов власти спустили ее в экономическую бездну.