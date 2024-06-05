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Підйом цін на світло принесе Енергоатому та Укргідроенерго ще 50 млрд грн — енергетики спростували

5 червня 2024 05:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Енергоатом спростував інформацію про додатковий дохід через ріст цін на електрику
Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото: Херсонська ОВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Видання "Ліга.net" опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що підвищення цін на електрику принесе компаніям "Енергоатом" та "Укргідроенерго" додаткові майже 50 мільярдів гривень. Енергетики заперечують цю інформацію.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram у вівторок, 4 червня.

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Що написало видання Ліга.net

Видання зазначає, що Енергоатом фінансує пільговий тариф на електроенергію для українців (ПСО (покладання спеціальних обов'язків)). Таким чином підвищення цін на світло зменшить витрати компанії на компенсацію ПСО і збільшить її прибуток.

"Підвищення тарифу принесе трохи менш як 50 млрд грн на рік, які акумулює переважно Енергоатом і значно менше — Укргідроенерго", — йдеться в матеріалі.

Ліга.net додає, що Укргідроенерго направить додатковий прибуток на ремонт пошкоджених гідроелектростанцій, а Енергоатом — на будівництво енергоблоків АЕС.

Що натомість кажуть в Енергоатомі

Водночас в Енергоатомі наголосили, що інформація про отримання додаткового прибутку компанією у звʼязку з підвищенням цін на електроенергію, не відповідає дійсності.

"До відома всіх "експертів", які спекулюють на темі підвищення урядом тарифів для населення "на користь Енергоатома": Енергоатом ні копійки не отримує від підвищення тарифів", — зазначили енергетики.

У компанії пояснили, що до підвищення ціни на електроенергію послуги ПСО коштували Енергоатому 125,7 млрд грн (без ПДВ), що становило 70,7% чистого доходу. Брак коштів на оплату ПСО у 2024 році становить 17,4 млрд грн. За нового тарифу вартість ПСО буде 108,3 млрд грн, що дозволить Енергоатому покрити ці витрати повністю. Це становить 60% від чистого доходу.

"НКРЕКП планує найближчим часом підвищити на 19% тарифи на передачу електроенергії та на 6,7% — на розподіл електроенергії, що призведе до збільшення витрат постачальників універсальних послуг (ПУП) на оплату послуг операторів. ПУП за рахунок підвищення фіксованої ціни для побутових споживачів отримають додаткові кошти для покриття власних витрат, компенсації збільшення вартості купівлі електричної енергії на ринку, а також для оплати послуг Оператора системи передачі (НЕК "Укренерго") та Операторів системи розподілу (Обленерго) за підвищеними тарифами", — додали в Енергоатомі.

Енергетики наголосили, що продовжуватимуть покривати власним коштом різницю у ринковому та дійсному тарифах для українців.

Енергоатом спростував інформацію про отримання додаткового прибутку компанією через підвищення цін на електроенергію

Енергоатом спростував інформацію про отримання додаткового прибутку компанією через підвищення цін на електроенергію

Енергоатом спростував інформацію про отримання додаткового прибутку компанією через підвищення цін на електроенергію
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Енергоатом"

Відключення світла в Україні 5 червня

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що через зростання споживання електроенергії у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях діятимуть аварійні відключення світла.

Водночас гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що в середу, 5 червня, діятимуть обмеження, можливо, навіть екстрені відключення. За його словами, наразі навіть критична інфраструктура може залишитися без світла.

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