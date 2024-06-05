Энергоатом опроверг информацию о дополнительном доходе из-за роста цен на электричество

Энергетики чинят линии электропередач. Фото: Херсонская ОВА

Издание "Лига.net" опубликовало статью, в которой говорится, что повышение цен на электричество принесет компаниям "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дополнительные почти 50 миллиардов гривен. Энергетики отрицают эту информацию.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram во вторник, 4 июня.

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Что написало издание Лига.net

Издание отмечает, что Энергоатом финансирует льготный тариф на электроэнергию для украинцев (ВСО (возложение специальных обязанностей)). Таким образом, повышение цен на свет уменьшит расходы компании на компенсацию ВСО и увеличит ее прибыль.

"Повышение тарифа принесет чуть менее 50 млрд грн в год, которые аккумулируется преимущественно Энергоатом и значительно меньше — Укргидроэнерго", — говорится в материале.

Лига.net добавляет, что Укргидроэнерго направит дополнительную прибыль на ремонт поврежденных гидроэлектростанций, а Энергоатом — на строительство энергоблоков АЭС.

Что же говорят в Энергоатоме

В то же время в Энергоатоме подчеркнули, что информация о получении дополнительной прибыли компанией в связи с повышением цен на электроэнергию не соответствует действительности.

"К сведению всех "экспертов", спекулирующих на теме повышения правительством тарифов для населения "в пользу Энергоатома": Энергоатом ни копейки не получает от повышения тарифов", — отметили энергетики.

В компании объяснили, что до повышения цены на электроэнергию услуги ВСО стоили Энергоатому 125,7 млрд грн (без НДС), что составило 70,7% чистого дохода. Нехватка средств на оплату ВСО в 2024 году составляет 17,4 млрд. грн. При новом тарифе стоимость ВСО будет 108,3 млрд грн, что позволит Энергоатому покрыть эти расходы полностью. Это составляет 60% чистого дохода.

"НКРЭКУ планирует в ближайшее время повысить на 19% тарифы на передачу электроэнергии и на 6,7% — на распределение электроэнергии, что приведет к увеличению расходов поставщиков универсальных услуг (ЧУП) на оплату услуг операторов. ЧУП за счет повышения фиксированной цены для бытовых потребителей получат дополнительные средства для покрытия собственных расходов, компенсации увеличения стоимости покупки электрической энергии на рынке, а также для оплаты услуг Оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") и Операторов системы распределения (Облэнерго) по повышенным тарифам", — добавили в Энергоатоме.

Энергетики подчеркнули, что будут продолжать покрывать за свой счет разницу в рыночном и действительном тарифах для украинцев.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Энергоатом"

Отключение света в Украине 5 июня

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что из-за роста потребления электроэнергии в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях будут действовать аварийные отключения света.

В то же время гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в среду, 5 июня, будут действовать ограничения, возможно даже экстренные отключения. По его словам, даже критическая инфраструктура может остаться без света.