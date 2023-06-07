Підрив Каховської ГЕС — у ЄС пообіцяли допомогу Україні

Підрив Каховської ГЕС: у ЄС пообіцяли широку допомогу Україні
У Європейській комісії пообіцяли допомогти Україні подолати наслідки підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Планують надати широку гуманітарну допомогу.
Це анонсувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twіtter.
Надання гуманітарної допомоги
Як написала Урсула фон дер Ляєн, країна-агресор, Росія, заплатить за свої військові злочини в Україні.
"Руйнування дамби, обурливий напад на громадянську інфраструктуру, наражає на небезпеку тисячі жителів Херсонської області", — йдеться у повідомленні голови ЄК.
Для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС Євросоюз мобілізує надання допомоги через інструмент цивільного захисту, зазначила вона.
Джерело: сторінка у Twіtter Урсули фон дер Ляєн
Окрім того, Єврокомісія організує передачу українцям:
- насосних станцій для відкачування води;
- пожежних рукавів;
- мобільних водоочисних станцій;
- човнів.
Що відомо про ситуацію в Херсонській області
Структура дамби Каховської ГЕС у Херсонській області продовжує руйнуватися після підриву 6 червня, що загрожує додатковими затопленнями. Водночас тимчасово окупованій Запорізькій АЕС не загрожує. Такі дані озвучили у Міністерстві оборони Великої Британії.
Підрив ГЕС зруйнував систему зрошення області, яка покривала близько 500 тисяч гектарів. Очікується, що після деокупації Каховки "Укргідроенерго" збудує тимчасову греблю і наповнить Каховське водосховище.
Будівництво на місці зруйнованої Каховської ГЕС обійдеться в 1 млрд доларів, на що піде п'ять років, зазначили у Міністерстві економіки.
Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції 6 червня, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.
Також ми писали, що співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій рятували у Херсоні місцевих мешканців. Рятувальна операція у частково підтопленому місті триває.