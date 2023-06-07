Підрив Каховської ГЕС — у ЄС пообіцяли допомогу Україні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: google.com

У Європейській комісії пообіцяли допомогти Україні подолати наслідки підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Планують надати широку гуманітарну допомогу.

Це анонсувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twіtter.

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Надання гуманітарної допомоги

Як написала Урсула фон дер Ляєн, країна-агресор, Росія, заплатить за свої військові злочини в Україні.

"Руйнування дамби, обурливий напад на громадянську інфраструктуру, наражає на небезпеку тисячі жителів Херсонської області", — йдеться у повідомленні голови ЄК.

Для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС Євросоюз мобілізує надання допомоги через інструмент цивільного захисту, зазначила вона.

Джерело: сторінка у Twіtter Урсули фон дер Ляєн

Окрім того, Єврокомісія організує передачу українцям:

насосних станцій для відкачування води;

пожежних рукавів;

мобільних водоочисних станцій;

човнів.

Що відомо про ситуацію в Херсонській області

Структура дамби Каховської ГЕС у Херсонській області продовжує руйнуватися після підриву 6 червня, що загрожує додатковими затопленнями. Водночас тимчасово окупованій Запорізькій АЕС не загрожує. Такі дані озвучили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Підрив ГЕС зруйнував систему зрошення області, яка покривала близько 500 тисяч гектарів. Очікується, що після деокупації Каховки "Укргідроенерго" збудує тимчасову греблю і наповнить Каховське водосховище.

Будівництво на місці зруйнованої Каховської ГЕС обійдеться в 1 млрд доларів, на що піде п'ять років, зазначили у Міністерстві економіки.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції 6 червня, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій рятували у Херсоні місцевих мешканців. Рятувальна операція у частково підтопленому місті триває.