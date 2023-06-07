Подрыв Каховской ГЭС – в ЕС пообещали помощь Украине

Подрыв Каховской ГЭС: в ЕС пообещали широкую помощь Украине
В Европейской комиссии пообещали помочь Украине справиться с последствиями подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Планируют оказать широкую гуманитарную помощь.
Ее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Оказание гуманитарной помощи
Как написала Урсула фон дер Ляйен, страна-агрессор, Россия заплатит за свои военные преступления в Украине.
"Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, подвергает опасности тысячи жителей Херсонской области", — говорится в сообщении главы ЕК.
Для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС Евросоюз мобилизует помощь через инструмент гражданской защиты, отметила она.
Источник: страница в Twitter Урсулы фон дер Ляйен
Кроме того, Еврокомиссия организует передачу украинцам:
- насосных станций для откачки воды;
- пожарных рукавов;
- мобильных водоочистных станций;
- лодок.
Что известно о ситуации в Херсонской области
Структура дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области продолжает разрушаться после подрыва 6 июня, что грозит дополнительными затоплениями. В то же время, временно оккупированной Запорожской АЭС не грозит. Такие данные озвучили в Министерстве обороны Великобритании.
Подрыв ГЭС разрушил систему полива области, которая покрывала около 500 тысяч гектаров. Ожидается, что после деоккупации Каховки "Укргидроэнерго" построит временную плотину и наполнит Каховское водохранилище.
Строительство на месте разрушенной Каховской ГЭС обойдется в 1 млрд долларов, на что уйдет пять лет, отметили в Министерстве экономики.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции 6 июня в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасали в Херсоне местных жителей. Спасательная операция в частично подтопленном городе продолжается.