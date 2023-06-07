Подрыв Каховской ГЭС – в ЕС пообещали помощь Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: google.com

В Европейской комиссии пообещали помочь Украине справиться с последствиями подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Планируют оказать широкую гуманитарную помощь.

Ее анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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Оказание гуманитарной помощи

Как написала Урсула фон дер Ляйен, страна-агрессор, Россия заплатит за свои военные преступления в Украине.

"Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, подвергает опасности тысячи жителей Херсонской области", — говорится в сообщении главы ЕК.

Для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС Евросоюз мобилизует помощь через инструмент гражданской защиты, отметила она.

Источник: страница в Twitter Урсулы фон дер Ляйен

Кроме того, Еврокомиссия организует передачу украинцам:

насосных станций для откачки воды;

пожарных рукавов;

мобильных водоочистных станций;

лодок.

Что известно о ситуации в Херсонской области

Структура дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области продолжает разрушаться после подрыва 6 июня, что грозит дополнительными затоплениями. В то же время, временно оккупированной Запорожской АЭС не грозит. Такие данные озвучили в Министерстве обороны Великобритании.

Подрыв ГЭС разрушил систему полива области, которая покрывала около 500 тысяч гектаров. Ожидается, что после деоккупации Каховки "Укргидроэнерго" построит временную плотину и наполнит Каховское водохранилище.

Строительство на месте разрушенной Каховской ГЭС обойдется в 1 млрд долларов, на что уйдет пять лет, отметили в Министерстве экономики.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции 6 июня в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасали в Херсоне местных жителей. Спасательная операция в частично подтопленном городе продолжается.