Підрив Каховської ГЕС — в Україні назвали шокуючу суму збитків

Російські окупанти на території Каховської ГЕС. Фото: пресслужба ГУР

В Україні назвали попередню суму збитків від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Окрім греблі, росіяни знищили турбіни та генератори.

Про це заявив колишній заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

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Попередня оцінка завданих збитків

За словами Геращенка, росіяни підірвали не тільки греблю, а також турбіни та генератори Каховської ГЕС. Лише ці збитки обійдуться у щонайменше один мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення самої греблі.

За все доведеться заплатити потрійну ціну, додав колишній заступник голови МВС.

"Востаннє греблі на Дніпрі підривали за наказом Адольфа Гітлера 1943 року під час настання радянських військ. Не допомогло! Дійшли до Берліна. І зараз не допоможе! Дойл і до Москви!", — написав Антон Геращенко.

Що відомо про підрив

В українському оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти вранці 6 червня здійснили підрив Каховської ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію.

Херсонська ОВА повідомила, що підрозділи Нацполіції та ДСНС області підняли по тривозі для оповіщення та евакуації жителів із можливих зон затоплення на правобережній частині Дніпра. Йдеться про: Миколаївку, Ольгівку, Льово, Тягинку, Понятівку, Іванівку, Токарівку, Понятівку, Придніпровське, Садове, та частково Херсон — острів Корабел.

За словами фахівців, наслідки можуть бути катастрофічними.

Аналітики припускають, що існує велика вірогідність того, що росіяни планують залишати правий берег Херсонщини.

Нагадаємо, Каховське водосховище стрімко міліє після підриву росіянами Каховської ГЕС. Очевидці підтверджують, що жодних прильотів по території станції не було.

Раніше ми повідомляли, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.