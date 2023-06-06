Подрыв Каховской ГЭС — в Украине назвали шокирующую сумму убытков

Российские оккупанты на территории Каховской ГЭС. Фото: пресс-служба ГУР

В Украине назвали предварительную сумму ущерба от подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Кроме дамбы, россияне уничтожили турбины и генераторы.

Об этом заявил бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.

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Предварительная оценка нанесенного ущерба

По словам Геращенко, россияне подорвали не только дамбу, но и турбины и генераторы Каховской ГЭС. Только эти убытки обойдутся в минимум один миллиард долларов, не считая затрат на восстановление самой плотины.

За все придется заплатить тройную цену, добавил бывший замглавы МВД.

"В последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Адольфа Гитлера в 1943 году при наступлении советских войск. Не помогло! Дошли до Берлина. И сейчас не поможет! Дойл и до Москвы!", — написал Антон Геращенко.

Что известно о подрыве

В украинском оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские оккупанты утром 6 июня совершили подрыв Каховской ГЭС, вскоре областная военная администрация подтвердила эту информацию.

Херсонская ОВА сообщила, что подразделения Нацполиции и ГСЧС области подняли по тревоге для оповещения и эвакуации жителей из возможных зон затопления на правобережной части Днепра. Речь идет о: Николаевке, Ольговке, Лево, Тягинке, Понятовке, Ивановке, Токаревке, Понятовке, Приднепровском, Садовом, и частично Херсоне — остров Корабел.

По словам специалистов, последствия могут быть катастрофическими.

Аналитики предполагают, что существует большая вероятность, что россияне планируют покидать правый берег Херсонщины.

Напомним, Каховское водохранилище стремительно мелеет после подрыва Каховской ГЭС. Очевидцы подтверждают, что никаких прилетов по территории станции не было.

Ранее мы сообщали, что сетью начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.