Як підвищення мінімальної зарплати вплине на бізнес України — що чекає підприємців та ФОПів у квітні

Поповнення терміналу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні мінімальну зарплату в Україні підвищать, що може суттєво вплинути на підприємців та фізичних осіб-підприємців (ФОП). Цей крок має на меті покращення матеріального становища працівників та стимулювання споживчого попиту, однак він також може збільшити витрати на зарплату для бізнесу та ФОПів, що може вплинути на їхню фінансову ситуацію.

Про це розповідає The Page.

Читайте також:

За Законом про Держбюджет України мінімальна заробітна плата з 1 квітня 2024 року зміниться так:

щомісячна — 8000 грн (з 1 січня 2024 року було 7100 грн);

у погодинному розмірі — 48 грн (з 1 січня було 42,6 грн).

Ці дані впливають на розрахунки зарплати для найманих працівників, на виплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) як роботодавцями, так і фізичними особами-підприємцями (ФОП) за себе.

Однак, новий розмір мінімального заробітку (МЗП) з квітня 2024 року не впливає на граничні ставки єдиного податку для 1 та 2 груп та граничні ліміти доходів для тих, хто користується спрощеною системою оподаткування. Ці показники визначаються на підставі МЗП на 1 січня звітного року.

Які зміни чекають роботодавців

Заробітна плата працівника за повну місячну (годинну) норму праці не може бути менше мінімальної заробітної плати. Тому у квітні 2024 року у такому випадку потрібно буде нараховувати зарплату не менше 8000 гривень.

Посадові оклади не потрібно змінювати, оскільки вони встановлюються один раз на рік — з 1 січня на підставі відповідного розміру прожиткового мінімуму (у 2024 році — 3028 гривень).

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ за основного працівника, який не є особою з інвалідністю, становитиме 1760 гривень.

Максимальна база для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні становить 120 000 гривень.

Як підвищення мінімалки вплине на ФОПів

Для всіх фізичних осіб-підприємців, незалежно від обраної системи оподаткування мінімальний страховий внесок з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за квітень 2024 року становитиме 1760 гривень.

Максимальна база для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні становить 120 000 гривень.

Максимальні ставки єдиного податку залишаться на рівні січня і будуть такими:

для платників І групи — 302,80 гривні на місяць;

для платників ІІ групи — 1 420 гривень на місяць.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні у березні 2024 року продовжують зростати заробітні плати у низці сфер. Роботодавці підвищують ставки у боротьбі за кваліфіковані кадри.

Ми також писали, що експерти стверджують, що в Україні більшій частині громадян не вдається прожити на заробітну плату. Внаслідок цього частина українців змушена брати мікрокредити, щоб "дотягнути" до наступної зарплати.