Как повышение минимальной зарплаты повлияет на бизнес Украины — что ждет предпринимателей и ФЛП в апреле

Пополнение терминала. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле минимальная зарплата в Украине будет повышена, что может существенно повлиять на предпринимателей и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Целью этого является улучшение материального положения работников и стимулирование потребительского спроса, однако он также может увеличить расходы на зарплату для бизнеса и ФЛП, что может повлиять на их финансовую ситуацию.

Об этом рассказывает The Page.

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Согласно Закону о Госбюджете Украины, минимальная заработная плата с 1 апреля 2024 года изменится следующим образом:

ежемесячное — 8 000 грн (с 1 января 2024 года было 7100 грн);

в почасовом размере — 48 грн (с 1 января было 42,6 грн).

Эти данные влияют на расчеты зарплаты для наемных работников, на выплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) как работодателями, так и физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) за себя.

Однако новый размер минимального заработка (МЗП) с апреля 2024 года не влияет на предельные ставки единого налога для 1 и 2 групп и предельные лимиты доходов для тех, кто пользуется упрощенной системой налогообложения. Эти показатели определяются на основании МЗП на 1 января отчетного года.

Какие изменения ждут работодателей

Заработная плата работника за полную месячную (часовую) норму труда не может быть меньше минимальной заработной платы. Поэтому в апреле 2024 года в таком случае нужно будет начислять зарплату не менее 8000 гривен.

Должностные оклады не придется менять, поскольку они устанавливаются один раз в год — с 1 января на основании соответствующего размера прожиточного минимума (в 2024 году — 3028 гривен).

Минимальный страховой взнос с ЕСВ за основного работника, не являющегося лицом с инвалидностью, составит 1760 гривен.

Максимальная база для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составляет 120 000 гривен.

Как повышение минималки повлияет на ФЛПов

Для всех физических лиц-предпринимателей, независимо от выбранной системы налогообложения, минимальный страховой взнос с единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за апрель 2024 года составит 1760 гривен.

Максимальная база для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составляет 120 000 гривен.

Максимальные ставки единого налога останутся на уровне января и будут следующими:

для плательщиков I группы — 302,80 гривны в месяц;

для плательщиков II группы — 1420 гривен в месяц.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в марте 2024 года продолжают расти заработные платы в ряде сфер. Работодатели повышают ставки в борьбе за квалифицированные кадры.

Мы также писали, что эксперты утверждают, что в Украине больше половины граждан не удается прожить на заработную плату. В связи с этим часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы "дотянуть" до следующей зарплаты.