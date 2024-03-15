Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Повышение минималки в апреле — как это повлияет на бизнес arrow

Повышение минималки в апреле — как это повлияет на бизнес

15 марта 2024 16:15
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как повышение минимальной зарплаты повлияет на бизнес Украины — что ждет предпринимателей и ФЛП в апреле
Пополнение терминала. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В апреле минимальная зарплата в Украине будет повышена, что может существенно повлиять на предпринимателей и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Целью этого является улучшение материального положения работников и стимулирование потребительского спроса, однако он также может увеличить расходы на зарплату для бизнеса и ФЛП, что может повлиять на их финансовую ситуацию.

Об этом рассказывает The Page.

Читайте также:

Согласно Закону о Госбюджете Украины, минимальная заработная плата с 1 апреля 2024 года изменится следующим образом:

  • ежемесячное — 8 000 грн (с 1 января 2024 года было 7100 грн);
  • в почасовом размере — 48 грн (с 1 января было 42,6 грн).

Эти данные влияют на расчеты зарплаты для наемных работников, на выплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) как работодателями, так и физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) за себя.

Однако новый размер минимального заработка (МЗП) с апреля 2024 года не влияет на предельные ставки единого налога для 1 и 2 групп и предельные лимиты доходов для тех, кто пользуется упрощенной системой налогообложения. Эти показатели определяются на основании МЗП на 1 января отчетного года.

Какие изменения ждут работодателей

Заработная плата работника за полную месячную (часовую) норму труда не может быть меньше минимальной заработной платы. Поэтому в апреле 2024 года в таком случае нужно будет начислять зарплату не менее 8000 гривен.

Должностные оклады не придется менять, поскольку они устанавливаются один раз в год — с 1 января на основании соответствующего размера прожиточного минимума (в 2024 году — 3028 гривен).

Минимальный страховой взнос с ЕСВ за основного работника, не являющегося лицом с инвалидностью, составит 1760 гривен.

Максимальная база для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составляет 120 000 гривен.

Как повышение минималки повлияет на ФЛПов

Для всех физических лиц-предпринимателей, независимо от выбранной системы налогообложения, минимальный страховой взнос с единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за апрель 2024 года составит 1760 гривен.

Максимальная база для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составляет 120 000 гривен.

Максимальные ставки единого налога останутся на уровне января и будут следующими:

  • для плательщиков I группы — 302,80 гривны в месяц;
  • для плательщиков II группы — 1420 гривен в месяц.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в марте 2024 года продолжают расти заработные платы в ряде сфер. Работодатели повышают ставки в борьбе за квалифицированные кадры.

Мы также писали, что эксперты утверждают, что в Украине больше половины граждан не удается прожить на заработную плату. В связи с этим часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы "дотянуть" до следующей зарплаты.

зарплаты
ФЛП
деньги
минимальная зарплата
бизнес
предприниматели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше