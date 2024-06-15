М'ясо та молочні продукти дорожчають — чому зростають ціни в Україні

Продаж м'яса на Столичному ринку в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні очікується нова хвиля подорожчання, яка може відбутися вже найближчим часом. Зростання цін торкнеться основних продуктів харчування.

Про це повідомив кандидат економічних наук та головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі Громадського радіо.

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Які продукти дорожчають в Україні

За його словами, у зв’язку зі зростанням тарифів на електроенергію в Україні, ціни на хліб можуть зрости вже найближчими місяцями, адже його виробництво вимагає значних енергетичних витрат. Проте це лише початок подорожчання - якщо виробники хліба підвищать ціни, то аналогічні кроки можуть зробити й виробники інших продуктів.

Після зростання цін на хліб в Україні можуть підвищитися ціни й на молочну продукцію, зокрема вершкове масло. Також у магазинах можуть зрости цінники на м'ясні товари.

"Після цін на хліб про здорожчання можуть заговорити виробники молочної продукції, масла. Також — м’ясної галузі", — сказав Ус.

Що ще варто знати

Нагадаємо, хлібопекарська галузь перебуває на межі серйозної кризи, спричиненої відключеннями електроенергії, браком сировини та дефіцитом кадрів. Всі ці фактори вже призвели до значного зростання собівартості випічки хліба, але це лише початок — витрати будуть і надалі зростати. У таких умовах пекарі будуть змушені поетапно піднімати ціни на хліб.

Ми також писали, що в Україні у травні 2024 року зросла інфляція на споживчому ринку. Показник змінився проти квітня на 0,6%, проти кінця минулого року — на 2,0%.