Мясо и молочные продукты дорожают — почему растут цены в Украине

Продажа мяса на Столичном рынке в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ожидается новая волна подорожания, которая может произойти в ближайшее время. Рост цен коснется основных продуктов питания.

Об этом сообщил кандидат экономических наук и главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире Громадського радіо.

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По его словам, в связи с ростом тарифов на электроэнергию в Украине цены на хлеб могут вырасти уже в ближайшие месяцы, ведь его производство требует значительных энергетических затрат. Однако это только начало подорожания — если производители хлеба повысят цены, то аналогичные шаги могут предпринять и производители других продуктов.

После роста цен на хлеб в Украине могут повыситься цены и на молочную продукцию, в частности, сливочное масло. Также в магазинах могут увеличиться ценники на мясные товары.

"После цен на хлеб о подорожании могут заговорить производители молочной продукции, масла. Также — мясной отрасли", — сказал Ус.

Что еще стоит знать

Напомним, хлебопекарная отрасль находится на грани серьезного кризиса, вызванного отключениями электроэнергии, нехваткой сырья и дефицитом кадров. Все эти факторы уже привели к значительному росту себестоимости выпечки хлеба, но это только начало — затраты будут и дальше расти. В таких условиях пекари будут вынуждены поэтапно поднимать цены на хлеб .

Мы также писали, что в Украине в мае 2024 года выросла инфляция на потребительском рынке. Показатель изменился против апреля на 0,6%, против конца прошлого года — на 2,0%.