Зарплати у 2024 році — чи платитимуть більше вчителям

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів має намір вкотре перенести плани з підвищення заробітних плат в освітній сфері. До цього планували оновити підходи в оплаті праці у 2024 році.

Про це розповіла народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна у Telegram.

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Це випливає з проєкту постанови українського уряду, який опублікували для обговорення на порталі Федерації профспілок України.

"Зважаючи на обмежений в умовах воєнного стану фінансовий ресурс державного та місцевих бюджетів, необхідно призупинити дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 до 31 грудня 2024 року", — йдеться у поясненні до проєкту.

Відповідно до постанови №822, з 1 січня наступного року посадові оклади повинні були розраховуватися, виходячи із найнижчого обсягу посадового окладу (ставки зарплати) освітнього працівника в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Дію постанови зупиняли протягом 2020, 2021, 2022 та 2023 років. За нинішніми нормами мала запрацювати з 1 січня 2024 року.

"У проєкті Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік" передбачено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 р. в розмірі 7100 грн, з 1 квітня — 8000 грн та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2024 року в розмірі 3195 грн, з 1 квітня — 3600 гривень. На реалізацію у 2024 р. схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822, видатки не передбачені", — йдеться у повідомленні.



Міністерству освіти планують доручити упродовж 2024 року внести на розгляд уряду проєкт акта щодо упорядкування схем посадових окладів працівників освіти.



Як зазначає Ніна Южаніна, нові схеми планують запровадити з 2025 року, переглянувши чинну систему надбавок і доплат для балансування можливостей між державним та місцевими бюджетами.



"Тобто анонсована раніше міністром Лісовим зміна формату оплати праці освітян, що мала б супроводжуватися підвищенням їх зарплати відкладається", — додала нардеп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці в Україні мають намір підвищити заробітні плати своїм підлеглим. Про такі плани оголосили більшість власників бізнесів, які є членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Також ми повідомляли, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.