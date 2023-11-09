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Повышения зарплат учителям не будет — почему изменились планы

9 ноября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в 2024 году — будут ли платить больше учителям
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Кабинет министров намерен в очередной раз перенести планы по повышению заработных плат в образовательной сфере. До этого планировали обновить подходы в оплате труда в 2024 году.

Об этом рассказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в Telegram.

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Это следует из проекта постановления украинского правительства, опубликованного для обсуждения на портале Федерации профсоюзов Украины.

"Ввиду ограниченного в условиях военного состояния финансового ресурса государственного и местных бюджетов, необходимо приостановить действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822 до 31 декабря 2024 года", — говорится в пояснении к проекту.

Согласно постановлению №822, с 1 января следующего года должностные оклады должны были рассчитываться исходя из самого низкого объема должностного оклада (ставки зарплаты) образовательного работника в размере четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Действие постановления останавливали в течение 2020, 2021, 2022 и 2023 годов. По нынешним нормам должно было заработать с 1 января 2024 года.

"В проекте Закона Украины "О Государственном бюджете на 2024 год" предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 01 января 2024 г. в размере 7100 грн, с 1 апреля — 8000 грн и должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2024 года в размере 3195 грн, с 1 апреля — 3600 гривен. На реализацию в 2024 г. схем должностных окладов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822, расходы не предусмотрены", — говорится в сообщении.

Министерству образования планируют поручить в течение 2024 года внести на рассмотрение правительства проект акта по упорядочению схем должностных окладов работников образования.

Как отмечает Нина Южанина, новые схемы планируют ввести с 2025 года, пересмотрев действующую систему надбавок и доплат по балансированию возможностей между государственным и местными бюджетами.

"То есть анонсированное ранее министром Лесовым изменение формата оплаты труда педагогов, которое должно сопровождаться повышением их зарплаты откладывается", — добавила нардеп.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году работодатели в Украине намерены повысить заработные платы своим подчиненным. О таких планах объявили большинство владельцев бизнесов, являющихся членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Также мы сообщали, что в Украине работает государственная программа, согласно которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно удовлетворять определенным требованиям.

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