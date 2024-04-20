Як отримати пільги на харчування у школах та дитсадочках — у Кабміні розповіли деталі

Діти у їдальні. Фото: УНІАН

Українські школярі та діти дошкільного віку можуть отримувати пільгове харчування у школах і дитячих садках. Для отримання пільг, діти повинні мати певні підстави, такі як матеріальна потреба або належність до певних категорій соціального захисту. Конкретні умови отримання пільгового харчування можуть визначатися відповідно до вказаних документів і рішень.

Про те, які категорії дітей можуть харчуватись за пільговими цінами, повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України.

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Організація шкільного харчування на пільгових умовах в школах України відбувається відповідно до:

державних нормативних документів;

рішень органів місцевого самоврядування;

проектів фінансової допомоги донорських організацій.

"Якщо школа бере участь у проєкті Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні, то всі молодші школярі можуть харчуватись за пільговими цінами", — йдеться в повідомленні.

Хто має право на безплатне харчування

Безкоштовне харчування у школах та дитячих садочках мають право отримати:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави та мають сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум;

діти з сімей загиблих ветеранів війни та сімей загиблих захисників та захисниць України, діти Героїв України посмертно;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революції Гідності чи війни з Росією;

діти ВПО;

діти, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення; діти, евакуйовані із зони відччуждення, а також діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і ті, що проживали у зоні безумовного (обовязкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

Джерело: kmu.gov.ua

Для батьків, у сім'ях яких троє та більше дітей, розмір плати за харчування зменшується на 50%.

Водночас органи місцевого самоврядування можуть визначати й інші категорії дітей, які мають право безоплатно харчуватись у закладах освіти. Щоб дізнатися про такі пільги, треба звернутися до місцевих органів самоврядування.

Як отримати пільгу на харчування у школах та садочках

Для того, щоб отримати для дитини пільги на харчування, потрібно звернутися до керівництва закладу освіти з відповідною заявою, а також надати копії документів, які підтверджують пільги.

Залежно від конкретного випадку, необхідно надати наступний список документів:

рішення суду або місцевого виконавчого комітету про статус дитини-сироти;

висновок інклюзивно-ресурсного центру;

довідка про призначення матеріальної допомоги родині;

посвідчення про інвалідність, смерть чи участь у бойових діях когось із батьків;

довідка про взяття на облік ВПО;

рішення про надання статусу дитини, постраждалої через воєнні дії та збройні конфлікти;

копія посвідчення про надання статусу багатодітної сім'ї.

Також інколи можуть запитати копії свідоцтва про народюження та довідки про склад сім'ї.

Джерело: kmu.gov.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд розширив перелік категорій дітей, які можуть отримати безкоштовні путівки до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) "Артек". Це стало можливим завдяки змінам у Порядку використання коштів, що передбачені у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Ми також писали, що під час сесії Харківської обласної ради 10 квітня були затверджені важливі соціальні ініціативи щодо підтримки сімей загиблих воїнів та осіб, які були позбавлені волі через агресію РФ. Також обговорили виплати для дітей військових.