Как получить льготы на питание в школах и детсадах — в Кабмине рассказали детали

Дети в столовой. Фото: УНІАН

Украинские школьники и дети дошкольного возраста могут получать льготное питание в школах и детских садах. Для получения льгот дети должны иметь определенные основания, такие как материальная потребность или принадлежность к определенным категориям социальной защиты. Конкретные условия получения льготного питания могут определяться в соответствии с указанными документами и решениями.

О том, какие категории детей могут питаться по льготным ценам, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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Организация школьного питания на льготных условиях в школах Украины происходит согласно:

государственных нормативных документов;

решений органов местного самоуправления;

проектов финансовой помощи донорских организаций

"Если школа принимает участие в проекте Всемирной продовольственной программы ООН в Украине, то все младшие школьники могут питаться по льготным ценам", — говорится в сообщении.

Кто имеет право на бесплатное питание

Бесплатное питание в школах и детских садах имеют право получить:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

дети с особыми образовательными потребностями, обучающимися в инклюзивных классах;

дети из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства и имеют совокупный доход ниже прожиточного минимума;

дети из семей погибших ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины; дети Героев Украины посмертно;

дети лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства или войны с Россией;

дети ВПЛ;

дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

учащиеся учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения; дети, эвакуированные из зоны отчуждения, а также дети, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживавшие в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении.

Источник: kmu.gov.ua

Для родителей, в семьях которых трое и более детей размер платы за питание уменьшается на 50%.

В то же время органы местного самоуправления могут определять и другие категории детей, имеющих право бесплатно питаться в учебных заведениях. Чтобы узнать о таких льготах, нужно обратиться в местные органы самоуправления.

Как получить льготу на питание в школах и садах

Для того чтобы получить для ребенка льготы на питание, нужно обратиться к руководству учебного заведения с соответствующим заявлением, а также предоставить копии документов, подтверждающих льготы.

В зависимости от конкретного случая необходимо предоставить следующий список документов:

решение суда или местного исполнительного комитета о статусе ребенка-сироты;

заключение инклюзивно-ресурсного центра;

справка о назначении материальной помощи семье;

удостоверение об инвалидности, смерти или участии в боевых действиях одного из родителей;

справка о взятии на учет ВПЛ;

решение о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего из-за военных действий и вооруженных конфликтов;

копия свидетельства предоставления статуса многодетной семьи.

Иногда могут запросить копии свидетельства о рождении и справки о составе семьи.

Источник: kmu.gov.ua

Что еще стоит знать

Напомним, правительство расширило список категорий детей, которые могут получить бесплатные путевки в Международный детский центр (МДЦ) "Артек". Это стало возможным благодаря изменениям в Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Мы также писали, что во время сессии Харьковского областного совета 10 апреля были утверждены важные социальные инициативы по поддержке семей погибших воинов и лиц, лишенных свободы из-за агрессии РФ. Также обсудили выплаты для детей военных.