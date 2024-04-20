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Льготы на питание в школах и садах — кто имеет право и как получить

20 апреля 2024 13:54
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Ирина Шпак
редактор
Как получить льготы на питание в школах и детсадах — в Кабмине рассказали детали
Дети в столовой. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские школьники и дети дошкольного возраста могут получать льготное питание в школах и детских садах. Для получения льгот дети должны иметь определенные основания, такие как материальная потребность или принадлежность к определенным категориям социальной защиты. Конкретные условия получения льготного питания могут определяться в соответствии с указанными документами и решениями.

О том, какие категории детей могут питаться по льготным ценам, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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Организация школьного питания на льготных условиях в школах Украины происходит согласно:

  • государственных нормативных документов;
  • решений органов местного самоуправления;
  • проектов финансовой помощи донорских организаций

"Если школа принимает участие в проекте Всемирной продовольственной программы ООН в Украине, то все младшие школьники могут питаться по льготным ценам", — говорится в сообщении.

Кто имеет право на бесплатное питание

Бесплатное питание в школах и детских садах имеют право получить:

  • дети-сироты;
  • дети, лишенные родительской опеки;
  • дети с особыми образовательными потребностями, обучающимися в инклюзивных классах;
  • дети из малообеспеченных семей, которые получают помощь от государства и имеют совокупный доход ниже прожиточного минимума;
  • дети из семей погибших ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины; дети Героев Украины посмертно;
  • дети лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства или войны с Россией;
  • дети ВПЛ;
  • дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
  • учащиеся учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения; дети, эвакуированные из зоны отчуждения, а также дети, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживавшие в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении.
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Источник: kmu.gov.ua

Для родителей, в семьях которых трое и более детей размер платы за питание уменьшается на 50%.

В то же время органы местного самоуправления могут определять и другие категории детей, имеющих право бесплатно питаться в учебных заведениях. Чтобы узнать о таких льготах, нужно обратиться в местные органы самоуправления.

Как получить льготу на питание в школах и садах

Для того чтобы получить для ребенка льготы на питание, нужно обратиться к руководству учебного заведения с соответствующим заявлением, а также предоставить копии документов, подтверждающих льготы.

В зависимости от конкретного случая необходимо предоставить следующий список документов:

  • решение суда или местного исполнительного комитета о статусе ребенка-сироты;
  • заключение инклюзивно-ресурсного центра;
  • справка о назначении материальной помощи семье;
  • удостоверение об инвалидности, смерти или участии в боевых действиях одного из родителей;
  • справка о взятии на учет ВПЛ;
  • решение о предоставлении статуса ребенка, пострадавшего из-за военных действий и вооруженных конфликтов;
  • копия свидетельства предоставления статуса многодетной семьи.

Иногда могут запросить копии свидетельства о рождении и справки о составе семьи.

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Источник: kmu.gov.ua

Что еще стоит знать

Напомним, правительство расширило список категорий детей, которые могут получить бесплатные путевки в Международный детский центр (МДЦ) "Артек". Это стало возможным благодаря изменениям в Порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Мы также писали, что во время сессии Харьковского областного совета 10 апреля были утверждены важные социальные инициативы по поддержке семей погибших воинов и лиц, лишенных свободы из-за агрессии РФ. Также обсудили выплаты для детей военных.

Кабинет министров
питание
дети
еда
детский садик
льготы
школа

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