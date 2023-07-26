Після атак РФ на українські порти ціни на зерно різко виросли

Українське зерно збирають з полів. Фото: google.com

Ціни на зерно в порівнянні з минулим тижнем різко зросли. Це пов'язано з російськими атаками на українські порти, адже Росія нещодавно пошкодила силос для зерна в порту Рені.

Про це повідомляє CNN.

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"Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 8,5% до 7,57 долара за бушель, а ф'ючерси на кукурудзу зросли на 4,7% до 5,52 долара за бушель", — повідомляє видання.

Зазначається, що трейдери стурбовані скороченням пропозиції після зриву зернової угоди, а також атаками Росії на українську портову інфраструктуру.

Угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН рік тому, забезпечила безпечний прохід суден, які перевозили зерно з України. Згідно з даними ООН, завдяки цій угоді було експортовано через українські порти майже 33 мільйони метричних тонн продовольства.

"За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, до [повномасштабної. — Ред.] війни Україна була п’ятим за величиною експортером пшениці у світі, на неї припадало 10% експорту", — додали в виданні.

Нагадаємо, що Росія вже кілька днів підряд нищить портову інфраструктуру України. Під постійними в ці дні обстрілами перебувають порти в Одеській області. Ця інфраструктура використовувалась в рамках реалізації так званої зернової угоди, завдяки якій вітчизняні аграрії експортували зернові за кордон.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін написав статтю, в якій йдеться про вихід із зернової ініціативи. Так він вирішив показати свої виправдання, аби не погіршити стосунків з країнами Африки, які є його партнерами.