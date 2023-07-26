После атак РФ на украинские порты цены на зерно резко выросли

Украинское зерно убирают с полей. Фото: google.com

Цены на зерно по сравнению с прошлой неделей резко выросли. Это связано с российскими атаками на украинские порты, потому что Россия недавно повредила силос для зерна в порту Рени.

Об этом сообщает CNN.

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"Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 8,5% до 7,57 доллара за бушель, а фьючерсы на кукурузу выросли на 4,7% до 5,52 доллара за бушель", — сообщает издание.

Отмечается, что трейдеры озабочены сокращением предложения после срыва зерновой сделки, а также атаками России на украинскую портовую инфраструктуру.

Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН год назад, обеспечило безопасный проход судов, перевозивших зерно из Украины. Согласно данным ООН, благодаря этому соглашению было экспортировано через украинские порты около 33 миллионов метрических тонн продовольствия.

"По данным Организации экономического сотрудничества и развития, до [полномасштабной. — Ред.] войны Украина была пятым по величине экспортером пшеницы в мире, на нее приходилось 10% экспорта", — добавили в издании.

Напомним, что Россия уже несколько дней подряд уничтожает портовую инфраструктуру Украины. Под постоянными в эти дни обстрелами находятся порты в Одесской области. Эта инфраструктура использовалась в рамках реализации так называемого зернового соглашения, благодаря которому отечественные аграрии экспортировали зерновые за границу.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин написал статью, в которой идет речь о выходе с зерновой инициативы. Так он решил показать свои оправдания, чтобы не ухудшить отношения со странами Африки, являющимися его партнерами.